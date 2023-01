Kraj prohloubí spolupráci s univerzitou

O prohloubení spolupráce, společných projektech, rozvoji regionu, energetice i nově vznikajících studijních oborech jednali dnes na půdě krajského úřadu hejtman Jan Schiller a nově zvolený rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jaroslav Koutský.Někdejší děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP v letech 2013-2021, nově zvolený a prezidentem jmenovaný rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jaroslav Koutský nastoupí do funkčního období 17. března 2023.

Kraj by rád prohloubil s univerzitou spolupráci také v oblasti energetiky. Nárůstu nových špičkových pracovníků by mohl pomoci nový doktorský studijní program zaměřený na energetiku, jehož akreditace by se mohla univerzita dočkat již v letošním roce. Na akademické půdě UJEP, v kampusu, by měla také v letošním roce proběhnout velká energetická konference pro odborníky, studenty i širokou veřejnost.

Hejtman Schiller i rektor Koutský se domluvili na pravidelných schůzkách, během kterých budou koordinovat a zefektivňovat společné aktivity a které povedou k ještě větší provázanosti mezi krajem, krajským úřadem a ústeckou univerzitou.

Jako nejvyšší představitel univerzity by rád navázal na probíhající spolupráci s krajem, především v oblasti výzkumu, nových technologií a kulturně‑kreativních odvětví, prostřednictvím Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), které založili Ústecký kraj a UJEP spolu s Krajskou hospodářskou komorou. Pro budoucí proces transformace regionu jsou tato odvětví klíčová a je důležité mít silného partnera v akademické sféře, o kterého se lze odborně a profesně opřít a který dokáže současně zajistit i dostatek kvalifikovaných pracovníků.