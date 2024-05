Krajská zdravotní děkovala za „tekuté zlato“, jedna ze čtyř „mléčných bank“ je v Mostě

Krajská zdravotní ocenila počin, který pomáhá předčasně narozeným novorozencům a může jim zachránit i život. Ocenila maminky, které darovaly své mateřské mléko do tak zvané „mléčné banky“. Ty jsou pouze čtyři v celé České republiky. Jedna z nich je v mostecké nemocnici.

Mostecká banka MM byla zřízena 1. října 1988 tehdejším primářem MUDr. Václavem Mendlem a MUDr. Jiřím Biolkem a v loňském roce oslavila 35. let od svého vzniku. Banka v mostecké nemocnici je součástí perinatologického centra při zdejším dětském a dorostovém oddělení.

„V průměru získáváme od našich dárkyň, pro jejichž mléko dojíždíme do měst a obcí Ústeckého kraje, ale občas i mimo něj, například až do Turnova, tedy do Libereckého kraje, ročně kolem 500 litrů mateřského mléka. Loňský rok byl výjimečný, od našich 22 dárkyň se podařilo získat 722 litrů,“vyzdvihla zásluhy dárkyň primářka dětského a dorostového oddělení s perinatologickým centrem MUDr. Marie Váchová.

Loňskou rekordmankou mezi dárkyněmi mostecké banky z Ústeckého kraje byla Alžběta Elmanová s Postoploprt. Ta dokázala sama odevzdat 154 litrů, přičemž stále kojí své dvě děti.

I když je dárkyň MM obecně stále málo, neboť řada žen dosud netuší, že banky MM existují, zaznamenala mléčná banka v mostecké nemocnici za posledních 5 let narůstající trend počtu dárkyň. Zatímco v roce 2019 evidovala 11 dárkyň, které odevzdaly téměř 280 litrů MM, v roce 2021 už to bylo 16 maminek, které dohromady poskytly více jak 596 litrů tekutého zlata. V roce 2022 počet žen narostl na 18, a konečně v roce 2023 na zmiňovaných 22.

Nejvíce odstříkaného mléka na 1 dárkyni bylo zaznamenáno v roce 2021, kdy na ni připadlo 37,30 litrů.

Mostecká banka MM nabízí maminkám-dárkyním jako služby svoz mléka.

Dárcovství tekutého zlata má svůj den v kalendáři