Mostečtí fotbalisté vyzvou 25. května Přepeře, fanoušci mají vstup zdarma!

Předposlední domácí utkání sezóny odehraje A-mužstvo v sobotu od 15:00 proti Přepeřům

Baník Most-Souš se v sobotu utká v souboji pátého s posledním a pokusí se prolomit aktuální sérii horších výsledků. A-mužstvo si chce především udobřit fanoušky po poslední domácí blamáži proti FK Teplice B, které Most prohrál vysoko 2:5. Naposledy Most zvítězil 7. dubna v Hradci Králové, od té doby čeká už šest zápasů na vítězství. Přesto tým stále drží průběžné páté místo ČFL a případná sobotní výhra toto umístění může výrazně potvrdit i pro zbývající zápasy sezóny.

FK Přepeře čekají na výhru také již delší čas, ale pořád méně než Most, naposledy naplno bodovaly 20. dubna doma proti Kolínu, když zvítězili 2:0. Jinak ovšem severočeskému celku poblíž Turnova patří poslední místo ČFL s 8-bodovým odstupem na předposlední Hradec Králové B. Případná nevýhra v Mostě tedy z Přepeřů udělá první sestupující tým z ČFL. Klub na jaře postihla i disciplinární sankce v podobě odpočtu 3 bodů, za neúplné zaplacení kompenzačních poplatků za chybějící družstva mládeže.

Baník na podzim v Přepeřích dokázal zvítězit v poměru 3:1, branky dávali dvakrát Matěj Kubeš a jednou Petr Glaser. Dobře rozjetá sezóna se Baníku zbrzdila v průběhu jara, kdy tým ztratil schopnost využít především domácí prostředí. Doma na stadionu Most na jaře dokázal porazit pouze Živanice na začátku jara (3:0), od té doby si tým připsal tři domácí remízy a jednu prohru. Ambiciózní postavení v tabulce tak začal ztrácet. Nicméně Baník odehrál vydařené utkání na hřišti prvních Velvar v minulém kole. Oproti zápasu s Teplicemi šlo o výrazné posun, kterému zřejmě pomohl i změněný herní styl. Papírové předpoklady a snad i možný návrat sportovní formy velí jasně doma porazit Přepeře a trochu tak zachránit závěr sezóny.

Baníkovci zvou fanoušky na utkání s Přepeřemi (a pak také s FK Ústí a případně i venku v Zápech) zdarma, hráčská šatna uhradí vstupné jako omluvu za trauma, které fanoušci a obecenstvo museli prožít v průběhu zápasu s Teplicemi. Držitelé permanentek obdrží na vstupu stravenku na občerstvení zdarma.

Most v závěru sezóny hraje doma s Přepeřemi, poté v Zápech a nakonec doma s FK Ústí nad Labem. Všechny zápasy mohou být do jisté míry výzvou. Teď s Přepeřemi se pokusit vrátit ke schopnosti vítězit a na závěr sezóny si to rozdat proti předním celkům soutěže, kde Most může jenom získat.

Trenér Sazima bohužel nemůže zdaleka počítat s celým hráčským kádrem. Tým již opustili Deniss Stradins (ukončení smlouvy) a Liad Elad (zranění), marodku dále rozšířili Vladimír Pátek, Milan Hadinec. Naopak pomalu do hry se vrací Ruda Novák nebo Martin Růžička.