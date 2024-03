Krušnohorská NEJ jsou opět ve hře

SPO-NA opět vyhlašuje soutěž Krušnohorská NEJ. „Hledáme tipy od vás, co považujete za unikátní a vzrušující v turismu Krušných hor v roce 2023. Může to být odvážná akce, nový zážitek, restaurace, ubytování s atmosférou nebo třeba nový průvodce po Krušnohoří,“ říká ředitelka Destinační agentury krušné hory Petra Fričková. Napište svůj tip na info@krusne-hory.org s označením „Krušnohorská NEJ“ do 31. března 2024. „Všechny tipy zveřejníme a necháme hlasovat,“ ujišťuje ředitelka. Novinka by měla pocházet z oblasti Chomutovska, Mostecka, Litvínovska, Bílinska, Teplicka a horské části Krušných hor, prostě od Petrovic až po Loučnou pod Klínovcem. Soutěž vyhlašuje sdružení SPO-NA, spojující Destinační agenturu Krušné hory, Okresní hospodářskou komoru Most, Hospodářskou a sociální radu Mostecka a Euroregion Krušnohoří, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera.