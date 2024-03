Mezibořští opět soutěží o nejkrásnější předzahrádku

Město Meziboří vyhlašuje soutěž o nejkrásnější předzahrádku na území města Meziboří

Soutěž bude probíhat v termínu od 15.04.2024 do 31.10.2024. Jednotlivci i kolektivy se do soutěže mohou přihlásit na tiskopisu přihlášky, který bude zveřejněn na www.mezibori.cz, nebo je možné si jej vyzvednout na podatelně Městského úřadu Meziboří. Přihlášky do soutěže je možné zasílat nejpozději do 15.04.2024. Hodnocení předzahrádek bude probíhat průběžně. Soutěž bude vyhodnocena v listopadu roku 2024. Prvních pět výherců obdrží dárkové poukázky na nákup zahradnického zboží v hodnotě

6 000,- Kč, 5 000,- Kč, 4 000,- Kč, 3 000 Kč a 2 000,- Kč.

Ostatní účastníci obdrží dárkovou poukázku v hodnotě 500,- Kč.

Kontakty: Ing. Jaroslava Slonková, tel. 476 735 168,

email: slonkova@mezibori.cz