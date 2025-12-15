Let It Roll 2026 je už v přípravách

Po úspěšném prvním mosteckém ročníku, který byl zároveň 17. v celkové historii festivalu, začínají pořadatelé plánovat i příští rok. Další ročník se uskuteční opět na přelomu července a srpna 2026. V návaznosti na výbornou spolupráci mezi městem a pořadateli budou moci občané Mostu a přilehlých obcí i v nadcházejícím roce využít zvýhodněných vstupenek za naprosto bezkonkurenční cenu.
Zvýhodněné vstupenky pro obyvatele Mostu a okolních obcí
Stejně jako letos i v nadcházejícím ročníku budou mít občané města Most a vybraných přilehlých obcí možnost zakoupit zvýhodněné vstupenky za velmi výhodnou cenu. Nabídka je určena pouze pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu. Vstupenky je možné zakoupit pouze prostřednictvím odkazu: http://letitroll.link/vstupenky-Most
Při nákupu je nutné věnovat zvýšenou pozornost uvedeným podmínkám.
Podmínky pro čerpání zvýhodněných vstupenek
Nabídka platí pro obyvatele Mostu a obcí Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice. Trvalý pobyt musí odpovídat jednomu z těchto míst a bude vyžadován při nákupu i při vstupu do areálu.
Pokud se návštěvník při vstupu neprokáže platným občanským průkazem s trvalým pobytem ve výše uvedených obcích, nebude do areálu vpuštěn a vstupenka bez náhrady propadne. V případě, že nebude akce vyprodaná, bude možné dokoupit vstupenku za plnou cenu.
Vstupenka je nepřenosná, nerefundovatelná, neprodejná a vázaná na jméno. Na tuto zvýhodněnou vstupenku nelze zakoupit žádnou kempovací vstupenku; pro případné kempování je nutné zakoupit standardní festivalovou vstupenku. Kapacita festivalu i počet zvýhodněných vstupenek jsou limitované.
Festival, který našel domov v Mostě
„Věříme, že této jedinečné nabídky využijete a stanete se součástí naprosto unikátní atmosféry festivalu světové úrovně, který našel své místo právě tady v Mostě,“ uvádí ředitelka festivalu Mína Havlatová.
Pozvánka na zimní edici v Praze
Jako poděkování občanům za vřelé přijetí letní edice u jezera Most zvou pořadatelé fanoušky také na zimní verzi festivalu LET IT ROLL Winter, která se uskuteční 20. a 21. února 2026 v pražské Fortuna Hall. I zde se návštěvníci mohou těšit na špičkový line-up, originální stage design a audiovizuální show. Vstupenky jsou k dispozici na webu letitroll.cz.