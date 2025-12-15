Skončila kontrola ve stovkách, bude se pokračovat i v příštím roce

Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů (VPM) ukončil rozsáhlou kontrolu bytových domů v lokalitě „Stovky“ na třídě Budovatelů.
Tímto krokem Výbor uzavřel kontrolu celkem devíti bytových celků (včetně spojky), které dohromady představují fond 636 bytových jednotek. Během akce, která navazovala na předchozí rok, byla prověřena přibližně čtvrtina celkového bytového fondu na základě označení pověřenými osobami.
Klíčové statistiky a zjištění
Analýza ukázala, že 6,5 % bytového fondu v lokalitě tvoří jednotky vyžadující okamžité řešení ze strany odboru sociálních věcí nebo VPM (tzv. problémové BJ). Prázdné byty představují zhruba 7 % z celého fondu. Ve vlastnictví Mostecké bytové a.s. je zhruba 6 % bytů v těchto domech. Většina problémových jednotek je pronajímaných a ve vlastnictví soukromých subjektů.
Úspěchy a přínos kontrol pro občany
Kontrola bytového fondu není jednorázová akce, ale klíčový nástroj pro aktivní správu bytového fondu a prevenci kriminality.
Prověřování je nezbytným prostředkem, jak se dozvědět více o bytu, kdo se v něm skutečně nachází a jaký je jeho faktický stav. Tipy k jednotlivým bytům zadávají přímo pověřené osoby (předsedové SVJ, domovníci). V případě požadavku na zajištění celkového stavu budovy jsou však kontroly provedeny v celém bytovém domě. Pravidelné akce VPM přinášejí obyvatelům především pocit bezpečí a transparentnosti. Pomáhají zajistit dodržování domovního řádu a vést vlastníky k odpovědnosti. Díky zjištěným informacím jsou rychle identifikovány byty, kde dochází k zanedbávání nezletilých dětí, nadměrnému hluku nebo kde panují nehygienické podmínky (štěnice, zápach). Tímto způsobem je umožněn včasný zásah ze strany odboru sociálních věcí a městské policie. Akce VPM tak přímo přispívá k tomu, aby čistota a klid v domech nebyly jen snem, ale standardem.
Klíčové změny a realita nápravy
V letošním roce došlo k rozšíření počtu domů s aktivním a spolupracujícím vedením. K blokům 92, 94 a 96 přibyl změnou statutárního orgánu také celý komplex bloků 89–91 a blok 100. Jednoznačně se ukazuje, že na dění v domě má zásadní pozitivní vliv aktivní vedení a zapojení místních obyvatel.
U některých domů, kde úpadek probíhal několik let, nelze očekávat, že změny budou patrné ihned. Údržba a proměna zdevastovaného prostředí navíc stojí nemalé finanční prostředky a domy se často potýkají s nedostatkem finančních rezerv.
Důležité však je, že proces úpadku byl zastaven a nyní se pomalými, ale jistými kroky budou škody napravovat.
Přetrvávající problémy se správci bytů
Jako hlavní problém byl opakovaně identifikován neprofesionální přístup některých vlastníků a správcovských společností, kteří neřeší závadové nájemníky, ani stav bytů.
Při komunikaci s pověřenými osobami se bohužel opakovaně setkáváme s některými jmény správců bytů. Lze říci, že u těchto nejvíce problematických správců, kteří spravují byty vlastníkům často bydlícím mimo Most, se v řadě případů jedná o mostecké občany. Jejich jednání je přitom charakteristické nejen katastrofálním hygienickým stavem bytů, ale i arogancí při jednání s domovníky a předsedy.
V bytech spravovaných těmito subjekty byly opakovaně zjištěny nevhodné a nedůstojné podmínky pro bydlení, včetně zamoření hmyzem a obrovského počtu nepřihlášených osob, často včetně nezletilých dětí. Častým jevem je nepřihlašování osob, což komplikuje správu domů a čerpání služeb.
Byly zjištěny případy, kdy nájemní smlouvy jsou prodlužovány pouze dodatkem na měsíc, což nájemníky drží v nejistotě, nebo naopak napomáhá provozování problematického nájemního bydlení bez kontroly. Zaznamenali jsme také, že někteří vlastníci prostřednictvím anonymních správců ubytovávají osoby zcela bez nájemní smlouvy. Tyto osoby jsou pak nuceny hradit přemrštěné měsíční poplatky za užívání bytu, například 25 000 Kč za holobyt o velikosti 2+1. Na takového vlastníka je přitom obtížné získat kontakt. Lidé v bytové nouzi jsou však bohužel ochotni přijmout cokoli pro střechu nad hlavou.
Návazná opatření a opakování kontrol
Některé zjištěné problematické jednotky byly na místě předány k opakovanému šetření a řešení odboru sociálních věcí, často ve spolupráci s Městskou policií Most a OSPOD.
VPM bude i nadále pokračovat v pravidelném prověřování bytového fondu, aby zajistil dlouhodobou stabilitu lokality. Cílem je nejen zachytit případné nové problémové byty a události, či ty, které vyžadují další intervenci sociální práce, ale také umožnit porovnání stavu a vyhodnocení posunu v lokalitě. VPM je připraven reagovat i na žádosti spolupracujících pověřených osob (předsedů SVJ a domovníků) a provést kontrolu v jejich domech i mimo plánovaný harmonogram, pokud se objeví akutní problém.
Komplexní prověřování lokality „Stovky“ tak přináší městu konkrétní data pro cílenou práci v terénu a je zárukou aktivního přístupu města k řešení sociálně-negativních jevů.