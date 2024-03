Litvínovští strážníci pomáhají při dopravních nehodách

Strážníci pomáhají policistům při identifikaci řidičů, kteří způsobí dopravní nehodu a z místa ujedou. Podařilo se jim tak vypátrat majitele auta, jehož řidič u Billy zranil jiného řidiče a poškodil mu zaparkovaný vůz a od nehody ujel směrem do Loučné. Strážníci postupně z kamerového systému zjistili přesný čas nehody a vozidlo, které nehodu způsobilo, následně pak také díky další kameře i státní poznávací značku. Informace předali policistovi, který nehodu vyšetřuje. Další nehodu nahlásil řidič autobusu. Ten si všiml auta, které couvalo z parkovacího místa v ulici S. K Neumanna právě ve chvíli, kdy stál autobus na křižovatce. Řidič autobusu měl dojem, že do zadní části autobusu auto nacouvalo a poškodilo ho. Na zastávce proto autobus prohlédl a svou domněnku si tak potvrdil. Ze záznamu kamerového systému strážníci zjistili, že se jednalo o stříbrnou Octavii, která do autobusu skutečně při couvání narazila. Ze záznamu bylo také patrné, že vozidlo bylo zaparkované na místě už den před tím. Z dalšího záznamu kamerového systému strážníci zjistili státní poznávací značku a předali vyšetřujícímu policistovi. Další dopravní nehodu řešili strážníci v ulici B. Němcové. Hlídka si všimla seniora, který stál u poškozeného vozidla a působil bezradně. Strážníci muže oslovili a zjistili, že muži právě někdo naboural jeho zaparkované vozidlo. Nehodu viděla svědkyně, která také ukázala na bílou dodávku zaparkovanou nedaleko. U dodávky se pohyboval muž. Ten strážníkům předložil hned několik verzí nehody. Od té, kdy sám vozidlo neřídil a neví, přes tu, kdy se měla dodávka rozjet sama až po přiznání, že dodávku řídil a do zaparkovaného vozidla naboural. Přivolaný policista provedl u řidiče test na omamné látky s pozitivním výsledkem na metamfetamin. Strážníci řešili také zablokovanou příjezdovou cestu v Horním Jiřetíně u kulturního domu, kde se zaparkovali návštěvníci plesu. Na místě strážníci zjistili, že v cestě brání jen jedno vozidlo. Kontaktovali řidiče, který se omlouval, vysvětloval, že si v dešti a ve tmě nevšil, že parkuje na komunikaci a přeparkoval.