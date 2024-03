Litvínovští strážníci řešili domácí potyčky

Řešili domácí potyčky

K domácímu násilí se uchýlil muž, který se vetřel do bytu své přítelkyně v Bezručově ulici. Vykopl dveře bytu a ženu napadl. Sousedé přivolali strážníky, agresor se ale před jejich příjezdem rozhodl utéct oknem. Sešplhal po hromosvodu z pátého patra a dal se na útěk. Strážníci ho dostihli až v Žižkově ulici. Žena z domácí hádky nevyvázla bez zranění. Zadrženého muže strážníci předali Policii ČR. Do ulice Hamerské vyjížděli strážníci k hádce mezi otcem a synem. Ta se postupně zvrhla v potyčku. Po příjezdu na místo strážníci situaci uklidnili. Syna z bytu rodičů, kde neměl trvalé bydliště, vykázali. Z jiného soudku pak byl zákrok v ulici Podkrušnohorské, kam vyjížděli strážníci na oznámení o ženě, která zoufale volá o pomoc. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o opakovaný případ psychicky narušené paní, která často křičí a volá a pomoc aniž by se jí něco dělo a děsí tak sousedy. Protože měli strážníci obavu o psychický stav ženy, přivolali rychlou záchrannou službu. Na bouchání na dveře ale žena nijak nereagovala. Kontaktovali proto syna, který okamžitě přijel na místo a byt otevřel. Psychicky nemocnou ženu převezli záchranáři do nemocnice.

Zloděje odhalila obsluha kamerového systému

Obsluha kamerového systému si všimla, jak v pozdních nočních hodinách k opilému muži ležícímu na lavičce na zastávce MHD přistoupil jiný muž a okradl ho. Odnesl si karton cigaret. Obsluha kamerového systému zloděje na jeho cestě městem sledovala, zatím za ním vyjela hlídka městské policie. Když muže zastavili, měl ukradené cigarety stále u sebe. Zloděje strážníci předali Policii ČR, opilec byl převezen na záchytnou stanici.