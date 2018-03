Lomská škola nabízí rodinnou atmosféru

Letos by mělo k zápisu do prvních tříd v lomské základní škole dorazit třikrát tolik děti, než v roce minulém. Podle ředitele školy Jakuba Ozaňáka je to znamení, že má škola nejhorší období nezájmu ze strany veřejnosti za sebou a postupně se opět dostává do povědomí lomských rodičů jako škola, která má jejich dětem co nabídnout.

K zápisu by v letošním roce mělo přijít do lomské základní školy 19 dětí. „Máme informace, že k zápisu přijde více dětí než vloni. To bylo pouze šest, což už bylo pro naši školu na hraně možného. Z letošních devatenácti dětí vznikne pěkná třída,“ pochvaluje si ředitel školy Jakub Ozaňák. Pro rozvoj školy, která v jednu chvíli měla jen mizivou důvěru veřejnosti, udělal stávající ředitel ve spolupráci s městem obrovský kus práce. „Máme velikou podporu vedení města, což je pro budoucnost školy zásadní. V posledních letech se do školy investovalo hodně peněz. Nakupuje se nový nábytek, pořídili jsme novou učebnu, objekty mateřské školy prošly rekonstrukcí. Investice budou pokračovat i v dalších letech. Chceme obnovit vybavení školy a udělat novou fasádu. Hlavně ale budeme pokračovat ve všech nastartovaných aktivitách, které děláme a připravujeme pro naše žáky. Aby byli úspěšní, sebevědomí a na základní školu měli jen ty nejlepší vzpomínky,“ říká Jakub Ozaňák. Lomská základní škola má oproti jiným školák výhodu domácího prostředí. Školu v současné době navštěvuje 130 dětí a v jedné třídě jich není nikdy více než dvacet. Všechny děti zná ředitel školy jménem. „Máme učitele, kteří u nás učí už více než dvacet let. Znají rodinné prostředí svých žáků, učili jejich rodiče. Ví, co má která rodina za problémy a jaký přístup konkrétní dítě potřebuje. V naší škole panuje rodinná atmosféra, což je pro děti obrovská výhoda,“ doplnil Jakub Ozaňák. Děti z lomské školy už na změnu přístupu vedení školy k žákům zareagovaly. Postupně se jim zvyšuje sebevědomí a dosahují úspěchů i v soutěžích se svými vrstevníky z větších škol. „U nás nad nikým nelámeme hůl. Víme, co dítě trápí, z jakého prostředí k nám přišel a proč je takové, jaké je. Hledáme si ke každému cestu a daří se to. Děti mají úspěchy v soutěžích přírodovědeckých i chemických, máme sedmé místo v soutěži Natura Magica. Věříme našim dětem a posouváme je kupředu,“ říká dále Jakub Ozaňák. Zápis do prvních tříd pro následující školní rok je v lomské základní škole vypsán v termínu 6. a 7. dubna. První den od 14 do 17 hodin, druhý den od 10 do 14 hodin. Školu si mohou rodiče prohlédnout v rámci Velikonočního jarmarku 27.3. od 15.30 hodin.