Skatepark v Litvínově se přestěhuje k tenisovým kurtům

Zrušený skatepark ve fotbalovém areálu na Lomské je trnem v oku řadě obyvatel Litvínova. Město sportoviště tiše uzavřelo koncem roku 2016. Celý rok se nic nedělo. Nyní zastupitelé rozhodli o stavbě nového skateparku v prostorách tenisových kurtů. Úředníci našli nové místo a způsob, jak skatepark do Litvínova opět vrátit a zastupitelé na svém posledním jednání jejich plán posvětili svým souhlasem. Pro skatepark našlo město ideální umístění v těsném sousedství sportovní haly Koldům v oploceném areálu nevyužívaných tenisových kurtů. Proti umístění skateparku ve sportovním areálu protestoval při jednání zastupitelstva občan Petr Globočník. „Zajímalo by mě, proč se město rozhodlo skatepark odsunout z centra z areálu Lomská až na okraj města a zda vůbec jednalo se zástupci skatekomunity v Litvínově,“ apeloval na vedení města Petr Globočník v diskuzi. „Skatepark byl v areálu na Lomské původně ve správě fotbalového klubu. Jeho zástupci se vyjádřili, že by uvítali přestěhování skateparku jinam, vzhledem ke svým rozvojovým plánům ve fotbalovém areálu. Diskutovali jsme samozřejmě také s komunitou, která bude především skatepark využívat. Při návrhu jednotlivých prvků brala odborná firma v potaz jejich přání tak, aby v nový skatepark vyhovoval požadavkům místních sportovců. Bude koncipován tak, aby ho mohl být využívám jak pro skate, tak i pro in-line brusle a pro cyklisty. Nemyslím si, že by jeho umístění mimo centrum města považovali sportovci za problém. Využívání skateparku provází hluk a jeho umístění v oploceném areálu u sportovní haly považujeme za dobře zvolené,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Součástí záměru je vybudování prvků, které byly navrhovány ve spolupráci s odborníkem v oblasti skate sportu, dále sanace stávajících tribun centrálních kurtů, oprava objektu bývalého zázemí kurtů pro účely zázemí údržby areálu a zázemí pro cyklistický klub, oprava stávajících zpevněných ploch a komunikací, oplocení areálu, osvětlení a kamerové zabezpečení, napojení na sportovní halu. Součástí záměru jsou také vodovodní přípojka a přípojka elektrické energie pro zázemí a osvětlení, návrh odvodnění a hlukové posouzení. Provoz nového skate parku by měl být celodenní. V noci by byl areál uzamčen. Provozní náklady se odhadují na 150 tis. Kč/rok. Předpokládané celkové náklady na realizaci činí cca 10 mil. Kč bez DPH.