Fenka Ťapka děkovala příznivcům psího útulku

V Městské knihovně Litvínov děkovala fenka Ťapka spolu s týmem městského psího útulku Štefanem Horským, Janem Novákem a Alenou Jílkovou všem, kdo v minulém roce pomáhali opuštěným zvířatům. Tradiční akce se podle Štefana Horského konala letos naposledy. Ťapka už totiž míří do psího důchodu.

Ocenění nejvyšší se Štefan Horský rozhodl udělit těm, kdo si z útulku vzali staré pejsky. „Štěňata a mladí psi většinou nemají problém dostat se z útulku do nové rodiny. Staré psy ale chce málokdo. Cením si proto zejména těch lidí, kteří připraví pěkný domov starým a mnohdy i nemocným psům,“ prohlásil Štefan Horský. Cena ale patří všem, kdo opuštěným psům v Litvínově pomáhá. Ať už jsou to štědří dárci, lidé, kteří si pejska z útulku odvedou, a nebo například ti, kteří sice doma psa mít nemohou, ale chodí do psího útulku pomáhat a dávat opuštěným zvířatům svou lásku. Letos byli oceněni Gabriela Fárková, Dagmar Uhlíková, organizace Pudl v nouzi Dagmar Kunčarová, Soňa Haladová a kolektiv Městské knihovny Litvínov včele s ředitelkou Marcelou Guttnerovou. Akci už tradičně zpříjemnil svým vystoupením Ondra Krejča a skupina Country Karolína. „Počítám, že letos Ťapka děkuje naposledy. Je už přeci jen dáma v letech a zaslouží si důchod,“ prozradil Štefan Horský. Ťapka je maskotem litvínovského psího útulku, ale to neznamená, že jen tak zahálí. Se Štefanem Horským pravidelně absolvují zkoušky canisterapie, naposledy v uplynulém týdnu. Ťapka pak pomáhá dětem se zdravotním postižením i seniorům. Štefana Horského doprovází také do mateřských škol, kde v rámci prevence kriminality učí děti, jak se zachovat při setkání s neznámým psem.