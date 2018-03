Prosil o cukr, chtěl ale krást

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 34letého muže z Litvínova a podal návrh na vazební stíhání. Soud návrh policie akceptoval a muže do vazební věznice poslal. Obviněný měl dle policistů začátkem března vniknout v noci násilím do prodejny s občerstvením v Litvínově, odkud odcizil televizi a finanční hotovost. Den před tím se snažil dostat v noční době do masny, ale to se mu nepodařilo a poškodil zařízení objektu. V jednom hotelu odcizil z pultu za recepcí dva zlaté prstýnky, které si tam pracovnice odložila, když uklízela. Muž využil chvilky nestřeženého okamžiku a prstenů se zmocnil. Ve stejný den v obytném domě, kde chtěl krást, zvonil u dvou bytových dveří. Prosil tam o cukr s tím, že je v domě na návštěvě. Uspěl až v třetím případě, kdy ho seniorka pozvala dál a on si kromě cukru odnesl i její peněženku. V jiném domě okradl muže, kterého potkal na chodbě a který ho k sobě do bytu pozval. Obviněný mu nabídl k prodeji mobil, muž měl o něj zájem a zaplatil za něj, čímž mu ukázal, kde má peníze. A toho filuta využil a peníze mu odcizil. Obviněný Litvínovan zanechal celkem škodu ve výši 21 tisíc korun. Televizi prodal prý na ulici a peníze utratil za hru na automatech. Policie nevylučuje, že muž má na svědomí i další krádeže a na případu nadále pracuje. Muž byl již v minulosti trestán a z vězení se vrátil loni. Za toto jednání mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.