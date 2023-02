Středisko volného času v Albrechtické ulici v Mostě zve děti a jejich rodiče na zábavnou a kreativní akci do mateřského centra Duhová školička při SVČ. Je určena dětem od dvou do šesti let. Koná se ve čtvrtek 9. února od 15.30 do 17 hodin.

Vyrábět se budou masopustní masky a škrabošky na karneval, chybět nebude ani dětská minidiskotéka. Vstupné je (rodinné) 50 korun a s sebou jsou nutné přezůvky.