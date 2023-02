Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí je na spadnutí, bude znamenat objížďky

Ústecký kraj, coby investor půlmiliardové rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše v krajské metropoli, může díky dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Pokud nedojde k neplánovaným komplikacím, začne se na začátku příštího roku se stavbou provizorní lávky pro pěší a cyklisty a v letech 2025–2026 dojde k uzavření mostu a jeho rekonstrukci.

Průběh rekonstrukce spolu s dopravně inženýrským opatřením nepochybně citelně zasáhne do už tak velmi intenzivní dopravy v krajském městě i přesto, že tranzitní doprava bude odkláněna takovým způsobem, aby do Ústí vůbec nedojela.

Po celou dobu realizace stavby bude vyznačena objízdná trasa pro tranzit mezi Ústím nad Labem a Děčínem po silnici I/13 obcemi Libouchec a Jílové a po nezpoplatněném úseku dálnice D8.

„Máme hotovou prováděcí dokumentaci. Po jejím zkontrolování můžeme konečně začít soutěžit zhotovitele,“ uvedl krajský radní Tomáš Rieger. Soutěž takového rozsahu bude pravděpodobně trvat cca půl roku. Bohužel se kvůli souvisejícím rekonstrukcím, které je nutné provést na objízdných trasách před uzavřením mostu, investor opět dostává do skluzu. „Je nezbytné, aby město Ústí nad Labem nejprve rekonstruovalo ulici Výstupní. To by dle slov pana primátora mělo být hotové do poloviny roku 2024. Do té doby my přepruhujeme okružní křižovatku pod Větruší, čímž dojde k jejímu zkapacitnění v požadovaných směrech, Ředitelství silnic a dálnic ještě musí opravit povrchy v ulici Přístavní a na komunikaci I. třídy číslo 13 opravit dva mosty. Vše bude dle nejnovějšího časového plánu v letošním roce hotovo a nám už nebude nic bránit začít v příštím roce se stavbou provizorní lávky,“ vysvětlil Rieger.

Benešův most je jedním ze dvou mostů, který zabezpečuje dopravní propojení obou ústeckých břehů. Uzavírka tohoto mostu se předpokládá po celou dobu realizace vlastní rekonstrukce, tedy v průběhu let 2025-2026. „Motorová vozidla tak budou mít k dispozici pro překonání řeky Labe pouze Mariánský most,“ řekl radní Rieger a dodal: „Pro pěší a cyklisty bude Benešův most po celou dobu rekonstrukce nahrazen provizorní lávkou, umístěnou cca 90 metrů po proudu řeky. K lávce bude také provizorně přeložena cyklostezka. Ta stávající bude uzavřena v úseku od železničního mostu po areál KOLOcafé, převedena provizorní přeložkou podél budovy krajského soudu do ulice Národního odboje, dále ulice Kramoly, Střekovské nábřeží a Kozinova.“

Před započetím realizace úprav bude pro obyvatele a návštěvníky krajské metropole vše přehledně zveřejněno na webových stránkách a ostatních informačních kanálech Ústeckého kraje. Prezentována zde bude také animace průběhu rekonstrukce a stavby lávky. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo rozpočet akce ve výši 500 milionů korun bez DPH, konečnou cenu však ukáže až výsledek výběrového řízení. To by dle představeného harmonogramu mělo proběhnout ve druhém a třetím čtvrtletí tohoto roku. Kraj stále počítá s financováním z programu IROP.