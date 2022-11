Meziboří bude hospodařit s rozpočtovým provizoriem

Mezibořští radní doporučili zastupitelům schválit rozpočtové provizorium. Zahájit nový rok bez schváleného rozpočtu je pro Meziboří dlouholetá praxe, která se městu vyplácí. Rozpočet schvaluje až ve chvíli, kdy je schválený státní rozpočet a je jasné, s jakými příjmy může město počítat. Do doby schválení rozpočtu města na rok 2023 je stanoveno měsíční čerpání výdajů 1/12 posledního upraveného rozpočtu předchozího roku a je povoleno hradit pouze:

a) výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu města,

b) havarijní případy oprav a údržby majetku města,

c) kapitálové výdaje u investičních akcí, které byly zahájeny v předchozím roce,

d) závazky vyplývající z uzavřených smluv.

Město poskytne měsíčně neinvestiční příspěvek Základní škole a Mateřské škole

Meziboří, příspěvkové organizaci ve výši 1/12 schváleného rozpočtu ZŠ a MŠ Meziboří,

p.o. na rok 2023 na zajištění potřeb uvedených v bodu 1. a), b), c), d) „Pravidel“.