Milióny pro litvínovské školy dorazily

Rada města Litvínov schválila rozpočtové opatření, kterým umožnila litvínovským základním a mateřským školám v letošním a příštím roce čerpat dotace z Národního plánu obnovy v souhrnné výši 44 474 tis. Kč pro všechny školy.

Starostka Litvínova Kamila Bláhová přiblížila podmínky, za jakých mohou školy uvedené prostředky využít: „Základní školy a Mateřské školy v Litvínově získaly dotace z NPO v různé výši zejména na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Konkrétně ZŠ a MŠ PKH obdržela 3 701 tis. Kč, ZŠ a MŠ Ruská získala 14 399 tis. Kč, ZŠ a MŠ Janov dostala 16 553 tis. Kč, Základní škola Litvínov – Hamr získala 8 135 tis. Kč a ZŠ speciální a Praktická škola Litvínov obdržela 1 684 tis. Kč. Podmínkou poskytovaných finančních prostředků je, že účelu dotace musí být dosaženo do 31.8.2025. Dotace jsou rozděleny do několika částí a zasílány v průběhu několika let, obvykle do 31. března roku, na který je dotace vyplácena. Pro rok 2024 už celková obdržená částka pro uvedené školy přesáhla 16,5 mil. Kč.“