Azylový dům v Mostě zve od 17. do 27. června na výprodej dětského zboží

Od pondělí 17. do 27. června, vždy od 8 do 14 zve Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most (vedle spodní budovy Gymnázia Most, Mikoláše Alše 3274) všechny maminky na výprodej dětského zboží. Dětské oblečení do velikosti 100 za akční cenu 2 Kč/ks. Zároveň je možné využít i k nákupu oblečení z druhé ruky ve zdejším Diakonickém šatníku, který funguje od pondělí do čtvrtka, od 8 do 14 hodin.