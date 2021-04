Mostečané, pomozte vytvořit nové logo pro jezero

Město Most ve spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát Ústí vyhlašuje anketu o podobě nového loga jezera Most. Rádi bychom vtiskli jezeru Most nové a moderní logo. Jaké je to pravé, které ve vás vzbudí zájem a chuť vyrazit k vodě? Hlasujte v naší anketě prostřednictvím Mobilního rozhlasu! Vybírat můžete ze tří návrhů. Hlasování začne v pondělí 12. dubna a skončí v neděli 25. dubna 2021.

„Cílem ankety je najít nový jednotný vizuální styl, který bude jezero Most dobře a dlouhodobě reprezentovat a zároveň vystihne i jeho charakter. Tvořit identitu pro jezero Most je zajímavé a představuje něco výjimečného. Zároveň se za tím skrývá i velká zodpovědnost,“ vysvětluje primátor města Mostu Jan Paparega.

Děkujeme vám za pomoc a věříme, že na nové logo, které společně vybereme, budeme patřičně hrdí.