Policie odložila oznámení na představenstvo SBD Krušnohor pro podezření na kupčení s byty pod cenou

Policie: Krušnohor neprodával byty pod cenou

František Ryba: „Sociální sítě jsou nejhorší bulvár“

Policie odložila oznámení na představenstvo Stavebního bytového družstva Krušnohor pro podezření na kupčení s byty pod cenou. Družstvo tím mělo poškozovat samo sebe a ještě k tomu navozovat podmínky pro přistěhování nepřizpůsobivých osob z různých částí republiky do Mostu. Na toto a další témata se zejména na sociálních sítích vedla živá a místy velmi ostrá debata. Co všechno policie prošetřovala? Jak to bylo se zavřením SBD kvůli oslavě narozenin? A jak je to s espézetkou 0000? Tyto a spoustu dalších otázek jsme položili muži, který na sociálních sítích dostává řadu jmen. Jehož pravé je František Ryba a je ředitelem správy družstva Krušnohor.

Pane řediteli, začněme třeba tím, jak se vůbec trestní oznámení „narodilo“?

Vašimi slovy se „narodilo“ v hlavě senátorky Aleny Dernerové a dalších osob a dále pana Lubomíra Gomboše a skupiny soustředěné kolem něj.

Co konkrétně policie na základě trestního oznámení prošetřovala?

Policie prošetřovala a poté odložila trestní oznámení o podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu, zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku – spáchaných ve spolupachatelství – a přečinu maření úkolů úřední osoby z nedbalosti.

Jak dlouho takové vyšetřování trvá?

Velmi dlouho, nějakých 14 měsíců! Lidé aspoň trošku znalí právních postupů si dokážou představit to, o jak složité případy šlo, kolik písemných i jiných materiálů bylo zapotřebí dohledat a doložit, aby vše bylo řádně prošetřeno, odůvodněno, a aby byl vysloven závěr o tom, zda došlo či nedošlo ke spáchání trestného činu. Klobouk dolů před lidmi, kteří takovou složitou práci vykonali!

Můžete být konkrétní?

Zjednodušeně řečeno jsme se měli dopustit obrovského prodeje bytů. Zhruba 260ti bytových jednotek. K těmto prodejům docházelo v průběhu jedenácti let a souvisely s privatizací bytového fondu měst. Policie zvlášť prošetřila náš postup v případě každého z bytů. O odvedeném obrovském množství práce vyšetřovatelů svědčí podrobně zpracované sdělení o odložení trestního oznámení, které má 48 stran. Velmi cenné je to, že vedle prověřování prodeje konkrétních bytů v letech 2008 – 2019 dospěl policejní orgán také k obecným závěrům vycházejícím z poznatků kolem vývoje v segmentu bydlení v družstvu i mimo něj.

Co tím myslíte?

Vyšetřovatelé správně konstatovali, že samotná podstata družstevnictví spočívá zejména v zajištění kvalitního a dostupného bydlení pro své členy a nikoliv v generování maximálního zisku za každou cenu. Poukázali na to, že družstva nemají legislativní prostředky k efektivnímu ovlivňování problematických podnájemníků v družstevních bytech či v bytech ve společenství vlastníků jednotek, u nichž SBD Krušnohor provádí správu, pokud takový byt vlastní osoba, která nechce s družstvem spolupracovat.

Dá se s takovými vlastníky něco dělat?

Zpravidla ne, neboť jejich jediným zájmem je vydělávat na podnájmu bytové jednotky, kdy tyto osoby vůbec nezajímá, jak se daný podnájemník v jejich bytě chová, jak se chová v domě, či jak se chová k obyvatelům domu, neboť zde nežije. Těmto vlastníkům nevadí, že v domě dochází k eskalaci špatných mezilidských vztahů, které způsobuje problematický podnájemník či nájemník, a proto se nelze divit družstvům, která se snaží takovým situacím předcházet – a to například tím, že prodají bytové jednotky ze svého majetku osobám, které jsou schopny a také ochotny řešit problematické nájemníky, a to i poté, co bytové jednotky od družstva byly odkoupeny.

Prodej mosteckých bytů je téměř historická záležitost….

Přesně tak. Vyšetřovatelé poukázali i na to, že privatizace bytového fondu z majetku města Mostu probíhala od 90. let v několika etapách, kdy byla ukončena poslední vlnou z roku 2009. V rámci privatizace byly stanovovány ceny domů na základě politického rozhodnutí zastupitelů. Ceny byly takové, aby byly dostupné tehdejším nájemníkům městských bytů, nešlo tedy o ceny tržní, neboť město se nemůže chovat jako každý jiný podnikatel, který má zájem na co největším zisku, ale musí reflektovat veřejný zájem, především sociální aspekty, a proto ceny bytových jednotek byly stanovovány tak, aby nájemníci – obyvatelé Mostu – mohli zakoupit bytové jednotky za částky, které jsou jim dostupné.

K čemu policie došla?

Nejistila, že by došlo k naplnění skutkové podstaty nějakého trestného činu či přestupku. Velmi cenné je rovněž to, že odložením trestního oznámení se zabývalo také krajské státní zastupitelství. V jeho usnesení se píše, že v rámci výkonu dozoru nad zákonností postupu policejního orgánu nebylo shledáno pochybení, vyšetřování bylo prováděno řádně a argumentace o odložení trestního oznámení odpovídá zajištěným důkazům i pravidlům stanoveným trestněprávními předpisy. Závěr policejního orgánu o tom, že nebyl spáchán trestný čin, je v daném řízení správný.

Dá se tento závěr ještě napadnout?

Tento závěr je po kontrole krajským státním zastupitelstvím nezpochybnitelný! A ještě jedna informace: Policie odložila také další trestní oznámení. To se týkalo majetku mé rodiny a prodejů bytů v bloku D2 v Janově. Ani zde nebyl podle policie spáchán žádný trestný čin.

Jak na rozhodnutí policie reagovala paní senátorka Dernerová?

Paní senátorka s námi v době podání trestního oznámení nekomunikovala, aby si přímo u nás ověřila svá podezření. Ostatně, nekomunikuje s námi ani nyní. Její postoj tedy neznáme. Očekávat od ní omluvu za špínu, kterou na nás hodila, asi nemůžeme. Doufáme ale, že si nyní plně uvědomuje, že veřejně lhala a poškodila nás. Vidím docela velký problém v tom, že taková vrcholná politička si neuvědomuje skutečnost, že svým nezodpovědným vyjádřením vzbudila paniku mezi lidmi. V mínění občanů platí přece stále to, že když cosi řekne senátorka, tak to něco znamená. Občané tomu dávají velký význam. Když senátorka vysloví lež v souvislosti s činností družstva, tak na něj veřejně hodí špínu. A jak se pošpinění má Krušnohor bránit, když v očích lidí má senátorka „pravdu“?

Tato kauza se mimo jiné velmi intenzivně řešila na sociálních sítích….

Ani se mi o tom nechce mluvit. Je to nechutné. Dlouhodobě na nich pár mentálních chudáků poškozuje a dehonestuje družstvo. Dva roky v tomto prostoru intenzivně vyvíjí činnost skupina, která se dala dohromady právě přes sociální sítě. Ukazuje se, že právě tyto sítě jsou doslova zhoubou společnosti. Často přinášejí více negativ než pozitiv. Kdekdo si na sociálních sítích může napsat, co chce. Nemáte šanci se proti tomu bránit. V našem případě k tomu ještě existuje facebookový profil, který se tváří jako stránka našeho družstva. Jde o podvod. Na této stránce jsou prezentovány lži, které jsou mimo rámec běžného lidského chápání.

Například?

Příkladů by bylo hodně….. ale víte, že například 10. a 11. září 2020 byla budova správy uzavřena prý proto, abych mohl oslavit svoje narozeniny? Jako důkaz o tom tvůrci lživého facebookového profilu „družstva“ přinesli fotografii nasnímanou ze zpravodaje Krušnohor, kde bylo zveřejněno oznámení o uzavření budovy jako informace pro klienty družstva, aby si zbytečně neplánovali návštěvu budovy správy Krušnohoru.

A co bylo opravdu důvodem jejího uzavření?

Dvoudenní školení zaměstnanců z oblasti IT a agendy komunikace (digitalizace), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), protipožární ochrany, základů první pomoci, ISO, protiteroristických opatření a dalších povinných školení zaměstnanců!

Na veřejnosti se také mluvilo o vašem služebním voze s SPZ SBDK 0000…

Ano, vzpomínám si. To byl poprask! Na stránce byl komentář ve stylu chudák družstevník se málem dostal do kriminálu, když si na služebním parkovišti fotil auta a zajímal ho ponejvíce právě ten vůz s vámi uváděnou značkou. Právě proto si ho šel údajně vyfotit. Z kamerového systému ovšem máme doloženo, co tady všechno prováděl. Nasnímal si všechna naše služební auta a my jsme měli strach, že si je fotí za účelem jejich vykradení. Proto jsme na tohoto člověka podali trestní oznámení. Mimochodem vjezd na služební parkoviště je opatřen velkou cedulí o zákazu vstupu osobám, které na něm nemají co dělat. Policisté naše oznámení prošetřili a výsledkem bylo zjištění, že dotyčný, jak sám řekl, úmyslně dělá Krušnohoru schválnosti. Přiznal to pod tíhou důkazů.

To je samozřejmě šlendrián, nicméně, běžná SPZ to není….

Co k tomu dodat? Značka vozu byla v textu facebookového profilu označena za mafiánskou. Co je na ní ale mafiánského? Značku jsem dostal jako bonus od prodejce vozů za to, že jsem čekal na auto déle, než byla dohodnutá dodací lhůta. Mimochodem, značka znamená Stavební bytové družstvo Krušnohor, je složena z prvních písmen jednotlivých částí názvu – tedy SBDK.

Mimochodem se říkalo, že nuly jsou pracovníci družstva a SBDK jste vy jako bůh družstva….

Co k tomu říct? Hloupost nad hloupost! To může vymyslet jen zakomplexovaný hlupák. Já si naopak práce našich zaměstnanců velmi vážím. Prostě se tam nevešel celý Krušnohor, jak jsem chtěl, tak jsme vymysleli zkratku SBDK a doplnili ji nulami.

Když jsme u těch příkladů, nebývalou popularitu si získala fotografie vašeho rodinného domku v Lomu – jak můžete řídit správu Krušnohoru, když družstevníkem nejste…

Taky lež nebo úmyslně vymyšlený hnus k dalšímu poškození mé osoby.

Můžete to tedy vysvětlit?

Jednadvacet let jsem byl předsedou družstevní samosprávy v jednom z domů v Janově. Po čase jsme – vzhledem k vývoji na tomto sídlišti – zakoupili rodinný domek v Lomu. S družstevníky v janovských družstevních domech jsem kontakty nepřerušil a spolupracuji s nimi dodnes. Samosprávu s číselným označením 069 zastupuji při jednáních o jejích záležitostech, chodím do domu na členské schůze. To si můžete ověřit dotazy přímo u členů samosprávy. A družstevníkem jsem pořád. Pomlouvači přehlédli, že členská práva jsem převedl v roce 2002, kdy jsem se do Lomu přestěhoval. Téhož dne jsem podal přihlášku o členství v družstvu a stal se takzvaným nebydlícím členem Krušnohoru. Hradil jsem každoročně správní poplatek ve výši 300 korun. No a loni na mě byla převedena členská práva v rámci koupě družstevní garáže. Od 80. let jsem tedy nepřetržitě členem družstva. Toto mimochodem potvrdil i krajský soud.

Na Facebooku „družstva“ se také objevilo, jak zametáte stopy. Údajně jste měl stěhovat z budovy správy Krušnohoru část archivu…

Škoda, že jste si nevšimli ještě dodatečné poznámky o tom, že jsem to vzal pěkně od podlahy, abych postřikem zbavil správu družstva covidu-19!

Můžeme se bavit vážně?

Já se ale paní šéfredaktorko bavím vážně…. většina toho, o čem si tu povídáme, je sice směšná, ale věřte mi, že veselé to není. Ale k věci: Papíry se ze správy družstva občas opravdu odvážejí. Práci provádí odborná firma na skartaci. Stačí si prostudovat příslušnou legislativu, která určuje skartační doby pro likvidaci úředních materiálů. Krušnohor je povinen tyto lhůty dodržovat, stejně jako jiné instituce, úřady, podniky atd. S tím nemá zametání stop Rybou nic společného.

Na falešném facebookovém profilu „družstva“ se objevil notářský zápis týkající se osobní záležitosti vaší rodiny – přesněji vás a manželky. Jak je podle vás možné, že se úřední dokument ocitl v rukách těch, kteří facebookový profil provozují?

Správná otázka! A zřejmě nejen pro mě. Když vyjdu ze skutečnosti, že notářský zápis viděly pouze tři osoby – notářka, já a manželka – pak mě nutně musí napadnout podezření, že k dokumentu přišli v úřadu, u něhož je zaregistrován a veden. Ovšem otázka stojí jinak: Jak se provozovatelé facebookového profilu „družstva“ o existenci dokumentu dozvěděli? Musela na něj upozornit osoba, která je na úřadu zaměstnána, a ta zřejmě plní dlouhodobě jejich přání, aby poskytovala „papíry“ týkající se Ryby, jeho rodiny a Krušnohoru. Jestliže to opravdu takto funguje, pak se ptám, jak jsou zajištěny dokumenty ostatních občanů žijících v tomto státě?!?

Kteří lidé a proč podle vás ty věci píší?

Například osoba pod značkou „Levová“ reaguje na jakoukoliv stupiditu vždy mezi prvními a vždy slovníkem dlaždiče vše okomentuje. A proč? Protože je to příbuzná jednoho člena z vedení družstva a protože se v rodině nepohodli, tak má pocit, že se mu tak pomstí. Dalším aktivním přispěvatelem je osoba skrytá pod značkou „Studentová“. Ta se pokaždé nezapomene pochlubit tím, že na družstvu pracovala a tak ví, jak to tam chodí. Tato paní opravdu pracovala na družstvu, ale musela odejít, protože svou práci nezvládala (ale ví, jak to tam chodí). A do třetice osoba píšící pod značkou „Čadek“. Tento pán uvádí mimo jiné to, že pro družstvo dělal a že musel nosit na družstvo desátky. Po dlouhém vyptávání jsme zjistili, že tento pán pracoval zhruba před 15 lety pár měsíců přes zimu pro jednu elektrikářskou firmu. A tak jsem si představil, jak stojí před družstvem dělníci, kteří jdou platit desátky – v jedné frontě zedníci, vedle truhláři a oknaři, ještě vedle elektrikáři… O přispěvatelích a komentátorech sociálních sítí by se takto dalo pokračovat hodiny.

Obraťme list a pojďme se podívat na současnou situaci družstva. Celostátní média před časem informovala, že soud vyškrtl z obchodního rejstříku členy představenstva družstva a kontrolní komise. Údajně kvůli neplatnosti voleb na shromáždění delegátů v roce 2016.

Takto na věc soud opravdu nahlížel a tímto způsobem zdůvodnil. Pro upřesnění bych rád dodal, že členové vyškrtnutého představenstva a kontrolní komise s takovým zdůvodněním nesouhlasí. Osobně mohu dodat – a opakovaně jsem to řekl i veřejně –, že v činnosti družstva v roce 2016 nespatřuji žádná pochybení. Připomínám, že to byla doba, kdy už platil nový občanský zákoník, s nímž nikdo neměl zkušenosti, a ještě k tomu byl a stále je dodnes velmi složitý. To stejné mohu říci také k zákonu o obchodních korporacích, do něhož byla nezisková a neobchodní bytová družstva nesmyslně zařazena. Ještě v době předcházející rozhodnutí soudu – v letech 2014 a 2015 – se v souvislosti s očekávanými legislativními změnami scházela na Krušnohoru zhruba dvanáctičlenná skupina odborníků na legislativu, která nám pomáhala slaďovat stanovy a naše vnitřní postupy s novou legislativou. Pokyny skupiny jsme se řídili a vše, co nám odborníci doporučili, jsme zapracovali do našich dokumentů.

Co tím chcete konkrétně říct?

Že jsme jako družstvo nic nepodcenili, nezanedbali a k tehdejšímu aktuálnímu vývoji v legislativní oblasti jsme se postavili čelem. Reaguji tak na kritiku, že jsme se tehdy na všechno vykašlali, a proto jsme nyní dopadli jako sedláci u Chlumce. Pravdou ale je, že legislativní problematika týkající se segmentu bydlení je dodnes velice složitá a nepřehledná. Rozhodnutí soudu o vyškrtnutí představenstva a kontrolní komise proto hodnotím jako krok, v němž převážil jiný právní náhled. Byť s ním nesouhlasíme, respektujeme jej.

Jak se takové rozhodnutí soudu promítne do činnosti družstva?

Pouze částečně. Družstvo fungovalo v podstatě v běžném režimu, ale nemohlo provádět některé úkony – ty, ke kterým je zapotřebí souhlas představenstva. Jde například o podpisy smluv, uzavírání úvěrů a podobně. Pro naše klienty se ale vlastně nic nezměnilo. Správu družstva jsme pro ně zajišťovali tak, že ani nepoznali, že by v činnosti Krušnohoru nastal nějaký problém.

Co teď bude s družstvem dál? Přijal soud už nějaké rozhodnutí?

Právě jsme od soudu obdrželi písemné rozhodnutí o úředním stanovení představenstva. Jakmile nabude právní moci, budeme jej realizovat. My se proti němu odvolávat nebudeme, protože cítíme potřebu uvést družstvo do běžných kolejí jeho činnosti. Neznáme oficiální stanovisko protistrany, která situaci kolem představenstva a kontrolní komise způsobila. Předpokládáme ale, že když jí šlo o „čistotu“ volby představenstva a kontrolní komise, že se neodvolá a že má rovněž zájem na rozvinutí běžného provozu družstva bez sebemenšího omezení.

Znamená to, že až nabude rozhodnutí soudu právní moci, svoláte úředně stanovené představenstvo?

Ano. Přesně tak. Hlavní úkol je pokud možno v co nejkratším čase zorganizovat volby nového představenstva a nové kontrolní komise.

V jakém složení bude pracovat?

Soudem stanovenými členy představenstva jsou z původního složení Arnošt Ševčík, František Ryba, Roman Hokr, Petr Klíma, Jiří Koranda a za kritiky autor nebo iniciátor trestních oznámení a žalob Lubomír Gomboš a Jan Klimeš.

Co očekáváte od úředně stanoveného představenstva?

Nové představenstvo provede nápravu věcí, které svým původním rozhodnutím soud družstvu vytkl. Krušnohor začne fungovat zase plnohodnotně. Mohu ujistit naše klienty, že se nemají čeho obávat.

Jak si tím mohou být jistí?

Protože je v představenstvu pět lidí z jeho předchozího složení, lidí s mnohaletými zkušenostmi z činnosti družstva, tak to je záruka toho, že kontinuita vývoje Krušnohoru bude zachována a družstvo se bude i nadále úspěšně rozvíjet. To ostatně předpokládá i soud, který ve svém rozhodnutí napsal, že při jmenování osob za členy představenstva vyšel z toho, že převažuje zájem na kontinuálním pokračování vedení SBD Krušnohor osobami, které mají několikaletou zkušenost s vedením družstva. Soud zároveň dodává, že současně je třeba slyšet i další názory a návrhy ostatních lidí z členské základny, kteří se cítí být opomíjeni a jejich názorům není – podle nich – přihlíženo. Ustanovená procesní opatrovnice družstva před soudem uvedla, že pokud měla možnost učinit si názor na činnost družstevní administrativy, pak se přiklání k názoru, že zaměstnanci SBD Krušnohor pracují řádně a mají v agendě pořádek.