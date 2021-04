Vstupenky na podzimní koncert 4TET verze V. jsou v prodeji

Litvínovská Citadela zahájila prodej vstupenek na koncert skupiny 4TET, který by se měl konatpátek, 12. listopadu.

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“výkony některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.

Tenor: DAVID ULIČNÍK

Baritone 1: JIŘÍ KORN

Baritone 2: JIŘÍ ŠKORPÍK

Bass: DUŠAN KOLLÁR

Termín konání: 12. listopadu 2021

Čas a místo: 19.00 hodin, Velké scéna v Citadele

Vstupné: 1. – 7. řada 690 Kč; 8. – 14. řada 650 Kč

Délka trvání : 100 min / bez přestávky

Vstupenky na koncert lze zakoupit již nyní v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487. Platnost rezervace vstupenek je 5 dní od data zarezervování. Poté bude rezervace zrušena. Pokud do začátku akce zbývá méně než 5 dní, vyzvedněte si zarezervované vstupenky nejpozději v den konání akce do 45 min. před začátkem, jinak bude rezervace zrušena.V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.