Mostecké fotbalistky zvítězily ve Woman League 2022

Dívky WU15 FK Baník Most Souš zakončily velmi úspěšný podzim vítězstvím v mezinárodním turnaji Woman League v rámci projektu Evropské unie s názvem Hra zemí. Ve finále porazily Chemnitzer FC vysoko 4:0.

Úspěšná podzimní sezóna ve 2. lize starších žákyň tak byla potvrzena i na mezinárodní scéně. Projektový turnaj Woman League se odehrál v Mostě ve Velebudicích a svedl do souboje trojici klubů – Most, Roudnici nad Labem a Chemnitzer FC. Mostecké dívky zvládly celý turnaj bez obdržené branky a zaslouženě získaly pohár v prvním ročníku tohoto mezinárodního projektu.

Na úvod turnaje rozehrály svůj zápas SK Roudnice proti Chemnitzeru FC, hodně vyrovnaná bitva se táhla až do druhého poločasu, kde se zápas přesunul do známeho principu, kdo dá první gól vyhraje. To se ve skutečně hodně vyrovnaném a spíše defenzivním zápase podařilo holkám z Roudnice. V samotném závěru pak Roudnice zvýšila na konečných 2:0, když dotáhla posední útok zápasu do hodně otevřené obrany německého soupeře.

Ve druhém zápase se s vítěznou Roudnicí utkaly mostecké holky. Stejně jako v ligovém zápase na začátku října dokázaly zvítězit po celkem jasném průběhu, tentokrát 2:0. Zápas se stal vlastně malým finále, neboť oba české týmy tentokrát dokázaly přehrát německý Chemnitzer FC. Mostecké holky se s Chemnitzerem FC utkaly již v září, kdy zvítězily 3:1, v sobotním turnajovém zápase proto byly favoritem. SK Roudnice doplatila na menší počet hráček, turnaj odehrála doslova v 11 hráčkách, neboť svůj kádr používá i v zápasech mladších dorostenek. Most odehrál turnaj v plné sestavě a zaslouženě si tak připsal vlastně první turnajovou trofej.

Poslední zápas sobotní Woman League ve Velebudicích mezi Mostem a Chemnitzerem FC se stal brzy jasnou záležitostí. Mostecké holky dokázaly hned v úvodu jít do dvoubrankového vedení. Do poločasu přidaly třetí gól. Druhá půle se pouze dohrávala a z dalších šancí padl už jen jeden gól, za to krásný. Povedená střela z hranice velkého vápna prosvištěla přesně do šibenice německé brány.

Baník Most-Souš WU15 pod vedením trenérů Karla Giampaoliho a Ondřeje Chlada dosáhl na první vítězství v mezinárodním turnaji.

Woman League – sobota 26.11.2022 – Most, Velebudice

SK Roudnice – Chemnitzer FC 2:0

Baník Most-Souš – SK Roudnice 2:0

Baník Most-Souš – Chemnitzer FC 4:0