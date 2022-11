Soutěž mladých klavíristů vyhrál Leon Koval

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 39 soutěžících z 11 zemí světa. Nechyběli mezi nimi ani mladí virtuosové z Litvy, Srbska, Turecka, Mongolska či USA. Soutěž zahájil slavnostní koncert v po-dání orchestru Severočeského divadla a absolutní vítězky 54. ročníku Virtuosi per musica di piano-forte Nory Lubaddové z České republiky. Následovalo dvoudenní klání mladých klavíristů, které vyvrcholilo slavnostním vyhlášením výsledků a koncertem vítězů v jednotlivých věkových kategoriích. Hlavní ceny si přebrali například mladí pianisté z USA, Polska, Srbska či České republiky. Absolutním vítězem soutěže se stal Leon Koval z České republiky.

Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Jana Schillera a primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického, a to za velmi významné podpory Ústeckého kraje, společnosti NET4GAS, statutárního města Ústí nad Labem i dalších subjektů. Jejím organizátorem je Základní umělecká škola Evy Randové, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Příští ročník se uskuteční opět v krajském městě, a to od 22. do 24. listopadu 2023.