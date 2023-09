Mostecké Kino Kosmos čeká modernizace

Kino Kosmos čeká modernizace techniky i vnitřního vybavení. Divák tak bude mít nejen větší komfort, ale zlepší se i filmový zážitek. Do budoucna se plánuje i kinokavárna a bohatší občerstvení.

V Kosmosu jsou dva promítací sály. Oba mají „svého diváka“. V každém z nich se promítá jiný typ filmů. „Menší sál kina MIDI se rekonstruoval před dvěma lety. Prošel digitalizací a kompletní výměnou sedaček, včetně vymalování a nového linolea. To čeká letos i sál MAXI,“ uvedl Petr Petrik, ředitel Městské knihovny v Mostě, která kino Kosmos provozuje. Letos dojde na výměnu starých dřevěných sedaček. Instaluje se 95 nových sedaček a k tomu 179 držáků lahví, vše za více než 650 tis. Kč bez DPH. „Vloni jsme vyměnili přibližně čtvrtinu sedaček a letos se bude pokračovat druhou etapou. Ve velkém sále je 380 sedadel. Držáky lahví se zatím nikam nedodávaly, proto se letos doplní ke všem novým sedačkám, které budou polstrované a pohodlné. Věříme, že návštěvníky tímto komfortnějším vybavením uspokojíme a zlepšíme filmový zážitek,“ věří Petr Petrik.

Kosmos čeká také redigitalizace. Je to nezbytný krok každého kina, které má více než 10 let po zavedení digitální projekce. Mostecké kino letos promítá v digitální kvalitě už 12 let. Jeho pojektor je na hranici životnosti, což se projevuje na kvalitě promítaného obrazu. „Promítací technologie se neustálé vyvíjí a stoupají i nároky diváků. Změnil se způsob výroby a natáčení filmů, neustále se zvyšuje jejich kvalita a v našem kině technika neodpovídá těmto požadavkům. Redigitalizací bychom měli být schopni konkurovat a kopírovat kvalitu vyrobených filmů,“ vysvětlil ředitel s tím, že dojde ke zvýšení kvality barev i zvuku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 4 mil.Kč bez DPH. Město chce akci spolufinancovat z prostředků Státního fondu kinematografie ve výši 50 procent z celkových nákladů akce. „ Do budoucna se chceme ještě zaměřit na vylepšení občerstvení, s možností dát si tu i dobrou kávu a posedět si,“ dodal Petr Petrik.