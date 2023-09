Nová ambulance klinické farmacie poradí sestavit léčiva

Krajská zdravotní spustila tento týden ve své nemocnici v Teplicích Ambulanci klinické farmacie. Je určena pacientům i z ostatních okresů. Otevřena bude od středy do pátku od 13 do 15 hodin. Dopoledne je vyhrazena hospitalizovaným pacientům. Najdete ji v 5. nadzemním podlaží polikliniky

„Konzultační činnost, kterou poskytuje klinický farmaceut, jde nad rámec poradenských služeb poskytovaných praktickým lékárníkem v lékárně. Lékař hledá příčinu pacientových obtíží, klinický farmaceut se zaměřuje na optimální sestavu léčiv, která pacient k řešení svých obtíží potřebuje. Sleduje, zda se léčiva navzájem „neperou“ více než by bylo zdrávo a pokud ano, navrhuje taková opatření, která „bitvám“ mezi jednotlivými léky brání. Někdy mohou být pacientovy obtíže projevem například nežádoucího účinku léčiv – zejména v situacích, kdy pacientovi nefungují úplně ideálně játra nebo ledviny či se rozvinula masivní forma zánětu a léčivo se tak v těle může hromadit. Tyto potíže je potřeba včas rozeznat a upravit dávku medikamentu, či jej nahradit látkou s vhodnějšími vlastnostmi,“ vysvětluje náměstkyně pro řízení lékárenské péče Krajské zdravotní Olga Mučicová

Do ambulance klinické farmacie musí být pacienti vždy předem objednáni. Objednat se mohou na čísle 704 873 941 a to od středy do pátku mezi 8 – 10 hodinou. S sebou by měli mít seznam užívaných léků, včetně jejich gramáže a frekvence užívání, dále poslední laboratorní výsledky, propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace, jestliže byli hospitalizováni, zapsanou aktuální váhu a hodnotu krevního tlaku. „V ambulanci nejsou předepisována žádná léčiva,“ upozorňuje ještě Olga Mučicová.

Služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění ve frekvenci 8 konzultací po 15 minutách za rok pro ambulantního pacienta formou vyžádané péče praktického lékaře či specialisty. Nutné je předložit lékařem vyplněnou a podepsanou žádanku typu K. Pokud pacient přijde bez žádanky svého praktického lékaře či specialisty, bude mu poskytnuta klinickofarmaceutická konzultace, ale formou výkonu nehrazeného ze zdravotního pojištění.

Pro jaké pacienty je tato služba vhodná?

Pacient užívající trvale osm a více léčiv.

Pacient s renální nebo hepatální insuficiencí (s dialýzou i bez dialýzy).

Pacient, se syndromem krátkého střeva nebo po bariatrickém výkonu.

Pacient, který má zavedenou výživu střevním vstupem (např. PEG).

Pacient, který užívá léčivo vyžadující monitoraci lékové hladiny (farmakokinetická interpretace hladin pomocí farmakokinetické modelace).

Pacient s podezřením na jakoukoliv lékovou interakci mezi užívanými léčivy.

Pacient s atypicky nízkou či naopak velmi vysokou tělesnou hmotností.

Pacient se suspektními polékovými nežádoucími účinky (kromě alergií).

Pacient, u něhož je podezření na selhávání účinnosti léčby (např. zvyšování dávky k dosažení stejného terapeutického cíle).