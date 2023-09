Plzeňská formace LECHOTÍN BOYS představí 15. září v Rokáči Vinohrady videoklip

V pátek 15. června ve 20 hodin vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady plzeňská formace LECHOTÍN BOYS. Součástí jejich vystoupení bude premiéra videoklipu s názvem Tady je Most! Ve druhé části večera vystoupí domácí STARCI PO CHMELU.

Kapela LECHOTÍN BOYS vznikla v roce 2014 jako studentské těleso, původně za účelem zábavového hraní na místních kolejích v Plzni na Lochotíně. Když začaly vznikat první autorské písně, objevila se možnost uspořádat regulérní koncert v místním studentském klubu Ucho. Tato akce se povedla nad očekávání, Během dalších dvou let následovaly koncerty v plzeňských klubech. Od roku si 2018 si kapela dala pauzu až do března 2021, kdy se opět sešla k natočení videoklipů k vůbec prvním písním „Publikum slz i úsměvů“ a „Majáky“. Od té doby začali Lechotíni pracovat na prvním studiovém albu s názvem „Hubenej rock“. Výsledkem půlroční práce je 11 písní ve stylu pop-rocku, kapelou nazývaného stylu college-rock, který je charakteristický básnicky zabarvenými popěvky o ženách, studentském životě a dumání o existencionálních otázkách. V kapele došlo ke dvěma silným akvizicím – na místě baskytary se jako brigádník zabydlel zkušený matador harmonických tónů Vladimír Štruxa, známý především na plzeňské scéně z kapely FLAXA. Sólovou kytaru přichází podpořit vyhraný veterán severského bigbítu Vláďa Kadlec, z legendy mostecké scény, dnes již zaniklé kapely KUTLOCH. V mosteckém Rokáči Vinohrady nejen zahrají, ale premiérově představí svůj nový videoklip Tady je Most!

STARCI PO CHMELU je nový projekt mosteckého muzikanta, skladatele a promotéra Luďka Kočára. V Rokáči Vinohrady zahrají ve složení Andrea Žíža Benčičová – zpěv, LU2 Kočár – kytara, zpěv, Radek Tuháček – kytara, Petr Gege Glockner – basa a Martin – bicí.

Vstupné 150 Kč, rezervace vstupenek zde: https://1url.cz/lr0V6