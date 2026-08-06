Mostecký kostel hledá uklízeče nebo uklízečku

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ HLEDÁ NOVOU POSILU DO TÝMU!
Pozice: uklízeč / uklízečka, nástup: od 1. října 2026
Pracovní doba: pouze ranní směny
Platové zařazení: 4. platová třída (dle platných platových tabulek)
Co Vám nabízíme?
stabilní zaměstnání u Národního památkového ústavu
práci v malém, přátelském kolektivu
příjemné pracovní prostředí v jedinečné historické památce
pravidelnou pracovní dobu bez nočních směn
5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké benefity
Co od Vás očekáváme?
spolehlivost a pečlivost
samostatnost a zodpovědný přístup
smysl pro pořádek
Máte zájem nebo znáte někoho, komu by tato nabídka mohla vyhovovat? Ozvěte se na e-mail: most@npu.cz, nebo na telefon 724 663 546