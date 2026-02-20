Mostečtí senioři se mohou hlásit do letního semestru Univerzity 3. věku

Univerzitu třetího věku při Vysoké škole finanční a správní v Mostě čeká letní semestr 2025/2026 a nabídka je opravdu pestrá. Vybírat je možné z kurzů: angličtina, aromaterapie, bylinky, hudba, komunikace a tvůrčí psaní, kreslení pravou mozkovou hemisférou, mýty a pověsti, psychologie nebo tradiční čínská medicína. Přihlásit se mohou starobní a invalidní důchodci do 27. února a poté ještě od 3. do 6. března.
Kurzovné 500–1 500 Kč podle zvoleného kurzu je nutné uhradit nejpozději do 6. března.
Univerzita 3. věku funguje v Mostě už od roku 2006 a dlouhodobě nabízí seniorům možnost vzdělávání i společenského setkávání.
Více informací najdou zájemci na webu univerzity nebo u Martiny Sovany (tel. 477 070 414, martina.sovana@vsfs.cz).