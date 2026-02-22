Iva Janžurová zazáří 26. února v Docela velkém divadle

Docela velké divadlo zve 26. února na divadelní představení Pusťte mě ven s Ivou Janžurovou v hlavní roli.
Francouzská komedie vypráví o velké hvězdě pařížského divadla a filmu Joce de Guérande. Ta se doma chystá na odjezd do televizního studia, neboť na programu bude přímý přenos galavečera na její počest. Už je vlastně na odchodu z bytu, téměř všechno připraveno, jen ještě musí spustit novou bezpečnostní roletu na terasu. A z vteřiny na vteřinu může být všechno jinak. Joce má najednou nekonečně prostoru pro mnohem otevřenější a sarkastičtější bilanci, než jakou jí předepisoval scénář pořadu. Před očima jí defilují všechny důležité okamžiky jejího života, a to zdaleka nejen ty zalité sluncem.