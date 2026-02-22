Kurátorka bude 26. února vyprávět o významném architektovi

Mostecké muzeum zve 26. února od 17 hodin na setkání s kurátorkou sbírky umění Adolfa Schwarzera.
Adolf Schwarzer byl významný mostecký architekt přelomu 19. a 20. století, který se výrazně zapsal do podoby historického Mostu. Patřil k architektům, kteří vtiskli Mostu moderní městský charakter odpovídající prosperujícímu průmyslovému městu. Jednu z jeho nejreprezentativnějších staveb – budovu dnešního mosteckého muzea – projektoval právě on. Podrobněji s jeho tvorbou vás seznámí kurátorka Věra Vostřelová z Oblastního muzea a galerie v Mostě.