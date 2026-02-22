Bude letos v Mostě ohnivá šou nebo ohňostroj? Podle primátora ohňostroj k tradičním oslavám patří

Tradiční ohňostroj letos Most vyměnil za světelnou show. Přesto se primátor Mostu Marek Hrvol ohňostroje definitivně nezříká.
Lidé mohli v závěru roku z 1. náměstí sledovat přímo na ochozu magistrátu vystoupení, které v sobě kloubilo hudbu, světlo i promyšlenou choreografii. Ohlasy na tento způsob rozloučení s odcházejícím rokem byly většinou pozitivní. „Světelná show se ukázala jako zajímavá alternativa ke klasickým ohňostrojům. Jsem přesvědčen o tom, že se hodí na akce jako je například rozsvěcení vánočního stromu,“ uvedl primátor mostu Marek Hrvol a na adresu tradičního ohňostroje, který se letos nekonal, dodal: „Osobně mi pyrotechnická show nijak nevadí a jsem přesvědčen, že k tradičním oslavám historicky patří. Dovedu si proto představit, že při některých mimořádných příležitostech, třeba dvakrát do roka, by se ohňostroj v Mostě konat mohl,“ uvedl s tím, že samozřejmostí je dodržování veškerých bezpečnostních zásad a pravidel. Most už se v minulosti snažil uspořádat ohňostroj například na hradě Hněvín, sledování ale obyvatelům překazilo počasí. Ačkoliv rozhodnutí města zatím nepadlo, není vyloučené, že Mostečané se klasického ohňostroje mohou dočkat.
Světelnou show se město vyrovnalo i s novelou zákona, která od prvního prosince loňského roku stanovila přísnější pravidla pro používání zábavní pyrotechniky. Nově se nesmí odpalovat ohňostroje například v okolí nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic či zoologických zahrad. Stejně jako v ostatních městech, také v Mostě vznikla interaktivní mapa, která tato území definuje. Celá řada měst po celém Česku proto musela upravit program svých silvestrovských oslav.
Zástupci Mostu ale i dalších měst poukazují na nedostatky novely zákona. Pro obce je podle primátora Marka Hrvola velmi obtížné přestupky prokazovat. Jak pro města, tak pro obyvatele je obtížné podle interaktivní mapy přesně určit hranici, kde končí zóna, kde je odpalování zábavní pyrotechniky omezené či přímo zakázané. Hlavní problém, tedy živelné odpalování petard a ohňostrojů jednotlivci, se ale novele s největší pravděpodobností vyřešit nepodaří.