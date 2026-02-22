Chystáte se na Komáří vížku? Lanovka se na pár měsíců zavřela

Oblíbená lanová dráha na Komáří vížku se začátkem února výletníkům zcela uzavřela a to až do 30. dubna. Důvodem je rekonstrukce budov obou stanic. Po rekonstrukci se má zlepšit komfort pro návštěvníky a bezpečnost provozu.
Práce zahrnují úpravu exteriérů i interiérů budov, obnovu sociálních prostor, zázemí pro návštěvníky, technické vybavení a modernizaci expozic o historii dráhy. Obnoví se prvky ve stylu 60. let 20. století podle dobových fotografií. Rekonstrukce přijde na zhruba 15 milionů Kč bez DPH, přičemž až 85 procent by měla pokrýt dotace. Dodavatel musí zachovat historický charakter lanové dráhy jako kulturní památky.
Sedačková Lanovka na Komáří vížku v Krušných horách je jednou z nejzajímavějších technických a turistických zajímavostí v této části Česka. Lanovka je od roku 2013 chráněnou kulturní památkou České republiky zapsanou na seznamu UNESCO. O jejím vybudování pro potřeby obyvatel horských obcí se mluvilo už v polovině 19. století. Oficiální projekt výstavby se ale dokončil až před vypuknutím první světové války, která všechny přípravy zastavila. Ani návrh z 30. let se kvůli dalšímu světovému konfliktu nerealizoval. Současná lanovka z Krupky na Komáří vížku se otevřela až v roce 1952 a stala se nejstarší osobní visutou lanovou dráhou v Česku.
Lanovka má šedesát dvoumístných sedaček a převáží i jízdní kola. Je dlouhá 2348 metrů s převýšením 480 metrů. Jízda trvá 15 minut. Dráha vás vyveze z dolní stanice v Krupce do horní stanice u Komáří vížky. Při jasném počasí výhled stojí zato. Je vidět na Krušné hory, České středohoří i okolní města.