Hněvín má nově i klimatizaci, ukrývá se v podkroví a ve věži

Během posledních pěti let prošel hrad Hněvín postupnou rekonstrukcí areálu i vnitřních prostor. Zásadní rekonstrukce a modernizace se odehrála v restauraci a v jejím technickém zázemí. Součástí byla také instalace moderní vzduchotechniky a klimatizačních jednotek. Realizovala ji společnost Air Plus, člen skupiny ČEZ ESCO.
Aby technologie nenarušovala vizuální dojem návštěvníků, využila společnost Air Plus pro umístění klimatizačních jednotek podkrovní prostory hradu, včetně věže. „Realizace technologií v památkově chráněných objektech je vždy náročná, protože vyžaduje citlivý přístup a respekt k historické hodnotě stavby. Díky úzké koordinaci s městem Most a orgány památkové péče se podařilo instalaci provést s ohledem na charakter objektu. Výsledkem je stabilní vnitřní klima a efektivní cirkulace čerstvého vzduchu v prostorách hradu,“ říká říká generální ředitel Air Plus Jan Hofmann a dodává: .„Klimatizace se stala nezbytnou součástí moderního životního stylu, a to nejen v komerčních, ale také v rezidenčních prostorách. Poskytuje potřebný komfort, který zajišťuje příjemnou teplotu a zdravé vnitřní prostředí. Naše nabídka zahrnuje široký výběr klimatizačních jednotek, které jsou navrženy tak, aby splnily potřeby různých typů prostor. Lze tedy od nich očekávat nejen efektivní chlazení, ale i úsporu při vytápění. Vždy přitom přicházíme s optimálním řešením na míru s ohledem na požadavky i energetickou efektivitu.“
Obnova a modernizace hradu Hněvín i jeho okolí probíhala v několika etapách. Vedle zavedení nové vzduchotechniky a klimatizace nechalo město postupně opravit také hradební zdi a terasu nad prostorem spojeným s postavou Edwarda Kelleyho. Součástí prací byly rovněž terénní úpravy v areálu. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla také restaurace a další zázemí pro návštěvníky. Novinkou je vyhlídková plošina směřující k Jezeru Most, která slouží jako oblíbené místo pro fotografování. V areálu byl zároveň vybudován nový navigační a informační systém, který návštěvníkům usnadňuje orientaci.
„Hrad Hněvín je dlouhodobě jednou z nejvýznamnějších dominant města Mostu a v posledních letech prochází postupnou obnovou celého areálu. Vedle rekonstrukce restaurace jsme pro návštěvníky doplnili také nové orientační prvky, vyhlídkovou plošinu směrem k Jezeru Most a rozvíjíme další aktivity, například provoz hvězdárny. Součástí modernizace je i zlepšování technického zázemí objektu, které přispívá k vyššímu komfortu návštěvníků i zaměstnanců. Aktuálně se zároveň zaměřujeme také na další rozvoj dopravní obslužnosti tohoto významného místa,“ uvedla náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará.