Most chce vrátit původní podobu soše Anděla a dvěma kaplím

Z dotace Ústeckého kraje chce město Most vrátit podobu soše poničeného anděla na městském hřbitově v Mostě. Anděl stál původně ve Velebudicích a do areálu mosteckého hřbitova se přestěhoval pravděpodobně v první polovině 70. let 20. století. Jde o kvalitní sochařské dílo od neznámého autora, pravděpodobně z konce 19. století. Z jemnozrnného bělavého křemičitého pískovce vytesal klečícího anděla s velkými křídly, sepjatýma rukama ve znamení modlitby a s čapkou na hlavě, oblečeného ve splývavém rouše.
Na konci loňského roku nechalo město zdevastovaného anděla ze hřbitova dočasně odstranit a převézt ho do dílny restaurátora Radomila Šolce. Ten mu podle dobové pohlednice doplnil chybějící ruce a křídla. Po opravě se má socha vrátit zpet na hřbitov, ale pravděpodobně na jiné, vhodnější místo vedle vsypové loučky.
Další památkou, na kterou město Most žádá krajskou finanční podporu, jsou dvě výklenkové kaple z Libkovic. Jedná se o historické barokní kaple z 18. století, které původně lemovaly poutní cestu z Libkovic do Mariánských Radčic. Kaplí bylo původně sedm, ale dochovaly se pouze čtyři. Ty byly kvůli likvidaci zaniklé obce Libkovice při těžbě uhlí na konci 80. let 20. století přemístěny ke kostelu ve Vtelně. Kaple znázorňujícími biblické náměty jako například Obřezání Krista, Útěk do Egypta, Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, Nesení kříže.