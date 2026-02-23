U voleb nás čekají letos novinky, poprvé známe termín předem

Města a obce čekají letos volby do městských a obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. S letošními volbami se chystají některé změny.
Velkou novinkou je termín voleb. Ten totiž bude letos poprvé znám předem. Ústavní novela pro komunální, senátní a krajské volby zcela nově zavádí pevný termín, který je již jasně daný. Komunální a senátní volby se letos budou konat 9 a 10. října a případné 2. kolo senátních voleb 16. a 17. října.
Další novinkou je doklad totožnosti, který bude mít platnost pouze dva dny. Požádat si o něj bude moci ten, kdo například svou občanku ztratil a novou ještě nemá hotovou. Podle ministerstva vnitra bude možné o zkrácený doklad požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností a v Praze u úřadu městské části. Nejdříve bude možné žádat pět pracovních dnů před dnem konání voleb a nejpozději první den voleb.
Navyšují se také odměny členů okrskových volebních komisí. Ty totiž od roku 2018 zůstávaly stejné, s čímž souvisí problém získávat potřebný počet lidí do komisí. Odměna pro řadového člena se nově zvyšuje z 1 800 na 2 500 Kč, pro zapisovatele z 2 100 na 3 500 Kč, pro místopředsedu z 2 100 na 3 000 Kč a pro předsedu z 2 200 na 3 500 Kč.
Letos také začínají platit nová pravidla pro volební kampaně, přičemž nově nesmí být volební kampaň delší než 150 dnů. Mění se i informační systém správy voleb, který bude obsahovat jednotný seznam voličů. Díky tomu si bude možné požádat o voličský průkaz u kteréhokoliv obecního úřadu. Součástí informačního systému bude také registr volebních komisí a kandidátních listin.