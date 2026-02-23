Úmyslné ničení bežeckých tras v Krušných horách? Nově za takový vandalismus hrozí pokuta!

Běh na lyžích patří v Krušných horách k oblíbeným zimním aktivitám. Stovky nadšenců a desítky strojů se zde každoročně starají o 600 kilometrů lyžařských tras. Ačkoliv úprava je finančně i časově velmi náročná, případů rozšlapaných nebo rozježděných stop je bespočet. Nově takové jednání postihuje zákon.
Od začátku roku platí legislativní změna lesního zákona. Podle ní se nyní může nyní za úmyslné poškození upravených běžeckých tras uložit pokuta až 300 tis. Kč. Legislativa tímto krokem dává správcům tratí i obcím nástroj, jak lépe chránit udržované stopy pro všechny zimní nadšence.
Za nepřístupné chování je podle novely považováno rozšlapání běžecké stopy pěší chůzí, rozježdění stopy vozidlem, čtyřkolkou či sněžným skútrem, jízdou na koni a jiným jednáním, které stopu ničí nebo znehodnocuje.
V Krušných horách dochází ze strany neohleduplných lidí k ničení běžeckých stop natolik, že vnikají nemalé škody. Lidé chodí po právě upravených stopách, čímž rozmačkávají upravenou strukturu, kterou rolba vytvořila – výsledkem je horší skluznost a nerovná trať. Škody způsobují také čtyřkolky, auta a jiné stroje, které jezdí po zasněžených cestách, což devastuje stopu. Na údržbu běžeckých stop jdou přitom ročně z veřejných prostředků a darů miliony korun.