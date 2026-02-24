Město Most hledá řešení pro dospívající bez lékaře. Chce tím uvolnit přetíženou kapacitu pediatrů pro malé děti. Vedení města se proto obrací na praktické lékaře pro dospělé s prosbou, aby podle svých kapacit zvážili registraci mladistvých pacientů od 14 let.
Například MUDr. Nabil Ghassan, kterého město Most podpořilo dotací na činnost, aktuálně přijímá pacienty od 14 let a stále má volnou kapacitu. Ordinace sídlí ve zdravotním středisku na Moskevské ulici (tel.: 722 227 723). „Každé otevřené místo může znamenat jistotu pro jednu konkrétní rodinu. Pokud se dospívající pacienti přesunou do péče praktických lékařů pro dospělé, pomůže to uvolnit ruce pediatrům a zlepší dostupnost péče zejména pro malé děti. Právě spolupráce místních lékařů může dostupnost péče výrazně zlepšit,“ říká náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará. Nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost v Mostě se podle jejích slov dotýká stále více rodin. „Najít pediatra, který přijímá nové pacienty, je pro některé rodiče téměř nemožné. Nejvíce ohroženy jsou přitom rodiny s malými dětmi, které potřebují pravidelnou a dlouhodobou péči. Město proto přichází s konkrétní výzvou, která může pomoci uvolnit kapacity právě pro ně,“ dodává náměstkyně.
Podle vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR mohou praktičtí lékaři pro dospělé registrovat pacienty již od 14 let. Právě tato možnost může pomoci stabilizovat situaci – dospívající by mohli přejít do péče praktických lékařů pro dospělé, čímž by se u pediatrů vytvořil větší prostor pro malé děti a nové pacienty.
V případě dotazů se lze obrátit na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Mostu, konkrétně na Oddělení koncepce sociálních služeb a zdravotnictví.