Zahájení modernizace tramvajové trati v Litvínově přinese výluky na linkách 1, 3, 4 a 40

V souvislosti se zahájením rozsáhlé investiční akce Modernizace tramvajové trati Nádraží – Poliklinika, Litvínov dojde k omezení tramvajového provozu. Výluka se dotkne klíčových linek spojujících Most a Litvínov.

Výluka začíná v neděli 1. března  ve 23:15 h.

Omezení se týká tramvajových linek č. 1, 3 a 4 v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, CHEMOPETROL (v obou směrech) a linky č. 40 v celém úseku z Mostu až do Litvínova.

  • V úseku Most – Záluží, CHEMOPETROL zůstává tramvajový provoz linek č. 1, 3 a 4 zachován v plném rozsahu. Tramvaje pojedou podle stávajících jízdních řádů bez časových změn.
  • V úseku Záluží, CHEMOPETROL – Litvínov, Citadela bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Autobusy budou nasazeny v plném rozsahu tak, aby kopírovaly současné tramvajové jízdní řády.
  • Noční linka č. 40 bude nahrazena náhradní autobusovou dopravou v celé její trase z Mostu až do Litvínova.
Po dobu probíhající výluky dochází k následujícím úpravám v obslužnosti zastávek:

  • Zastávka Litvínov, u dílen bude zcela zrušena bez náhrady (v obou směrech).
  • Zastávka Litvínov, Báňské stavby bude částečně zrušena (pouze ve směru do Mostu).

Dopravní podnik doporučuje cestujícím věnovat zvýšenou pozornost informačním letákům a informačním tabulím na zastávkách a sledovat webové stránky dopravního podniku.

V prvních dnech výluky budou v terénu přítomni také informátoři, kteří pomohou s orientací při přestupu mezi tramvají a náhradní autobusovou dopravou v uzlu Záluží, CHEMOPETROL.

UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
zastávka umístění
Litvínov, Citadela zastávka přímo v tramvajové zastávce
Litvínov, u dílen zastávka zrušena
Litvínov, stadion zastávka směr Litvínov, Citadela přímo v tramvajové zastávce, ve směru Most v ul. S. K. Neumanna
Litvínov, Technické služby zastávka přímo v tramvajové zastávce
Litvínov, poliklinika zastávka pro oba směry v ul. Žižkova
Litvínov, obchodní dům zastávka pro oba směry přemístěna do ul. Valdštejnské (zastávky linek č. 13, 14, 15, 27)
Litvínov, nádraží zastávka směr Litvínov, Citadela v ul. Mostecká st. č. 1 /zastávka linky č. 13 směr Loučná), ve směru Most v dopravním terminálu st. č. 3.
Litvínov, Báňské stavby zastávka směr Litvínov, Citadela na hlavní silnici, ve směru do Mostu zastávka zrušena
Záluží, areál Hlubina zastávka pro oba směry na hlavní silnici I/27
Záluží, Petrochemie zastávka pro oba směry na hlavní silnici I/27
Záluží, CHEMOPETROL zastávka na parkovišti osobních vozidel u otočky tramvají

 

