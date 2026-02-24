Zahájení modernizace tramvajové trati v Litvínově přinese výluky na linkách 1, 3, 4 a 40

V souvislosti se zahájením rozsáhlé investiční akce
Modernizace tramvajové trati Nádraží – Poliklinika, Litvínov dojde k omezení tramvajového provozu. Výluka se dotkne klíčových linek spojujících Most a Litvínov.
Výluka začíná v neděli 1. března ve 23:15 h.
Omezení se týká tramvajových linek č. 1, 3 a 4 v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, CHEMOPETROL (v obou směrech) a linky č. 40 v celém úseku z Mostu až do Litvínova.
- V úseku Most – Záluží, CHEMOPETROL zůstává tramvajový provoz linek č. 1, 3 a 4 zachován v plném rozsahu. Tramvaje pojedou podle stávajících jízdních řádů bez časových změn.
- V úseku Záluží, CHEMOPETROL – Litvínov, Citadela bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Autobusy budou nasazeny v plném rozsahu tak, aby kopírovaly současné tramvajové jízdní řády.
- Noční linka č. 40 bude nahrazena náhradní autobusovou dopravou v celé její trase z Mostu až do Litvínova.
- Zastávka Litvínov, u dílen bude zcela zrušena bez náhrady (v obou směrech).
- Zastávka Litvínov, Báňské stavby bude částečně zrušena (pouze ve směru do Mostu).
Dopravní podnik doporučuje cestujícím věnovat zvýšenou pozornost informačním letákům a informačním tabulím na zastávkách a sledovat webové stránky dopravního podniku.
V prvních dnech výluky budou v terénu přítomni také informátoři, kteří pomohou s orientací při přestupu mezi tramvají a náhradní autobusovou dopravou v uzlu Záluží, CHEMOPETROL.
|UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
|zastávka
|umístění
|Litvínov, Citadela
|zastávka přímo v tramvajové zastávce
|Litvínov, u dílen
|zastávka zrušena
|Litvínov, stadion
|zastávka směr Litvínov, Citadela přímo v tramvajové zastávce, ve směru Most v ul. S. K. Neumanna
|Litvínov, Technické služby
|zastávka přímo v tramvajové zastávce
|Litvínov, poliklinika
|zastávka pro oba směry v ul. Žižkova
|Litvínov, obchodní dům
|zastávka pro oba směry přemístěna do ul. Valdštejnské (zastávky linek č. 13, 14, 15, 27)
|Litvínov, nádraží
|zastávka směr Litvínov, Citadela v ul. Mostecká st. č. 1 /zastávka linky č. 13 směr Loučná), ve směru Most v dopravním terminálu st. č. 3.
|Litvínov, Báňské stavby
|zastávka směr Litvínov, Citadela na hlavní silnici, ve směru do Mostu zastávka zrušena
|Záluží, areál Hlubina
|zastávka pro oba směry na hlavní silnici I/27
|Záluží, Petrochemie
|zastávka pro oba směry na hlavní silnici I/27
|Záluží, CHEMOPETROL
|zastávka na parkovišti osobních vozidel u otočky tramvají