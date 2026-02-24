Mostecká knihovna chystá tvořivý workshop, kde si děti vyrobí kelímkovou promítačku

Dílnička – „Kelímková promítačka“
1. stupeň ZŠ / jiné organizované skupiny
Trvání cca 45 minut
Tvořivý program, při kterém si děti budou moci vyrobit vlastní promítačku vybraného souhvězdí.
Hlavní část workshopu tvoří samotná výroba „kelímkové promítačky“. Děti si z připravené nabídky vyberou své oblíbené souhvězdí, vystřihnou z archu kolečko s jeho kresbou a přilepí ho na papírový kelímek. Pomocí šídla pak opatrně propíchají jednotlivé hvězdy, aby vznikla jednoduchá projekční maska. Když se do hotového kelímku posvítí světlem, souhvězdí se promítne na stěnu či strop a ožije v podobě drobných světelných bodů. Děti tak okamžitě uvidí výsledek svého úsilí.
Na závěr workshopu děti čeká krátké promítání na ploché plátno, ve kterém se dozvědí, kdy a kde mohou své vybrané souhvězdí najít na skutečné obloze. Jednoduchou formou si vysvětlíme, proč některá souhvězdí vidíme jen v určitém období roku a jak se v noci dokážeme na obloze základním způsobem orientovat. Celý program tak přirozeně propojuje tvořivou činnost s malým astronomickým objevováním.
Vzhledem k tvořivému charakteru programu je dílnička nejvhodnější pro menší skupiny dětí, maximálně do velikosti jedné školní třídy.
Dílnička proběhne v některé z učeben Městské knihovny Most.