V ZUŠ Moskevská se 25. února představí prestižní výstava LIDICE

Také letos ZUŠ Moskevská v Mostě hostí mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidice. Prestižní výstava doputovala z premiérových Lidic přímo do našeho města, které má pro její pořádání výsadní postavení. „Most je prvním městem, kam výstavu budeme převážet. Po Lidicích je to jediné město, kde se výstava v tak velkém objemu instaluje. S tisíci vystavenými díly má Most výsadní postavení,“ sdělila kurátorka Veronika Trubačová z Památníku Lidice. Malí a mladí umělci tentokrát kreslili, malovali, fotografovali a tvořili na téma Hra. „Téma se vyhlašuje každý rok na doporučené organizací UNESCO,“ dodala kurátorka.
V uznávané světové soutěži bodovaly i děti z Mostu. Své zastoupení zde má ZUŠ Moskevská se dvěma individuálními medailemi a šestnácti čestnými uznáními, ZUŠ F.L. Gassmanna se čtyřmi čestnými uznáními a 11. ZŠ se dvěma čestnými uznáními. „Pořádání výstavy je pro nás vždy veliká čest. Do 53 ročníku přišlo 12 723 dětských děl z 69 zemí celého světa,“ dodala ředitelka hostitelské ZUŠ Moskevská Most Romana Pavlíčková.
Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.V roce 2018 získala výstava významné ocenění Gratias agit, dříve Cena Jana Masaryka Gratias agit, od ministra zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.