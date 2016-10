MUDr. Jiří Biolek – kandidát do Senátu

„…ona totiž ta naše rozpačitá republika potřebuje šikovné zedníky, tesaře a pekaře nebo lékaře a učitele stejně jako poctivé a pracovité politiky.“ (Zdeněk Svěrák)

VOLBU DO SENÁTU PODPORUJÍ

•Zdeněk Svěrák, scénarista, herec, textař, dramatik a dlouholetý rodinný přítel

•Michal Horáček, textař a sociální antropolog

•Petr Pakosta, Hora Svaté Kateřiny, spoluzakladatel EKOFORA

•Mgr. Milan Šťovíček, místostarosta města Litvínova

•Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., přednosta kliniky dětského a dorostového oddělení VFN a 1. LF UK Praha, předseda výboru České pediatrické společnosti JEP

•MUDr. Jiřina Hobstová, CSc., primářka infekčního oddělení FN v Motole, lektorka 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

•Ing. Tomáš Arazim, předseda florbalového klubu SK BIVOJ LITVÍNOV

•Prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc., primář neonatologie gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře VFN a 1. LF UK Praha

•Ing. Helena Šabatová, viceprezidentka svět. komise záchranných psů FCI,

prezidentka Svazu záchranných brigád kynologů ČR,

místopředsedkyně Českého kynologického svazu,

dlouholetá funkcionářka svět. organizace záchranných psů IRO

•Jan Kabátník, Litvínov, do roku 2010 vedoucí oddělení zásobování vodou Unipetrol Litvínov, nyní v důchodu

•MUDr. Radim Šrám, vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, předseda komise životního prostředí Akademie věd

•Ing. Petr Hora, Želenice – OSVČ

•Stanislava Schlosserová, Braňany – rejstříková vedoucí Okresního soudu v Mostě

•MUDr. Jan Suchomel, pediatr

•Ing. Jaroslav Dvořák, Litvínov – odborník na počítačové řízení technologických procesů

•Ludmila a Josef Langhamerovi, Litvínov – majitelé Langhammer Optik

•Ing. Roman Dalecký, Most – trenér freestylového lyžování

•Vladimír Pospíšil, Horní Jiřetín – důchodce

•Ing. Pavel Pešta, Litvínov – ředitel společnosti, INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o.

•MUDr. Stanislav Zeman, Litvínov – primář rehabilitačního oddělení nemocnice v Mostě

•Mirka Šitnerová, České Zlatníky – staniční sestra novorozeneckého oddělení

•Mgr. Oldřich Jedlička, Litvínov – středoškolský učitel

•Jiří Schlosser, Braňany – zámečník

•Sylva Prchlíková, Lom u Mostu – výtvarnice

•Jaroslav Slavík, Čepirohy – mechanik

•Mgr. Martina Doležalová, Louka u Litvínova – rodičovská dovolená

•MUDr. Petr Klepiš, Most – privátní neurolog

•Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., přednosta Gynekoligicko-porodní kliniky UJEP a MNUL,

KZ, Ústí nad Labem

•Filip Doležal, Most – profesionální sportovec (parkurové jezdectví)

•PhMr. Ada Holubová, Litvínov – lékárník a provozovatel lékárny ADA