Ve svém volebním programu nechci slibovat nic, co nemohu splnit. Mou prioritou pro Ústecký kraj je snížení nezaměstnanosti a podpora malého a středního podnikání, zvýšení bezpečnosti a dostupné sociální služby. Protože pro každého obyvatele Ústeckého kraje je jistota stabilního příjmu, vzdělání a zaměstnání, osobní bezpečnost a bezpečí pro rodinu a především děti a sociální pomoc v případech, kdy ji potřebují sami nebo jejich blízcí těmi nejdůležitějšími věcmi v životě. Ve všech těchto oblastech jsem intenzivně pracoval uplynulé čtyři roky.

Bezpečnost a prevence kriminality patří k mým prioritám

Ústecký kraj je dlouhodobě na předních místech v nelichotivém žebříčku kriminality a sociálně patologických jevů v celé České republice. Není mi lhostejná bezpečnostní situace v regionu, kde žiju a vychovávám své děti. Proto jsem se ve své práci pro Ústecký kraj na bezpečnost soustředil. Ve městech Ústeckého kraje, která se potýkají se sociálními problémy, jsme úspěšně zavedli projekt nulové tolerance, který se osvědčil v Litvínově v době, kdy jsem působil ve vedení města. V oblasti bezpečnosti se také podařilo prosadit řešení problematiky prázdných domů především v sociálně vyloučených lokalitách, na jejichž demolici mohou města od letošního roku žádat dotaci. Významným tématem, na kterém jsem pracoval, je prosazení zkapacitnění rychlostní komunikace I/27 mezi Mostem a Litvínovem, což je jedním ze zásadních bezpečnostních problémů regionu. Projevilo se to při loňské havárii v areálu UNIPETROLU. Bezpečnost ale začíná především u prevence kriminality. Ta je nejdůležitější u mladých lidí. Proto prosazuji podporu mládežnického sportu. Uvědomujeme si sociální situaci velké části rodin s dětmi v našem regionu, proto se také snažíme umožnit sportovní aktivity v HC Litvínov všem dětem. Díky dotacím, partnerům občanského sdružení a velkému nasazení všech, kdo se na aktivitách sdružení podílí, se daří udržet členské příspěvky na takové úrovni, aby si je mohli dovolit rodiče všech dětí, které chtějí sportovat. Zasadil jsem se také o dlouhodobou koncepci sportu v rámci celého kraje, která umožňuje sportování i dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a provázání mládežnického sportu s vrcholovými sportovními středisky. Je důležité, aby se v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality pokračovalo v nastoleném trendu. Vyvážená kombinace prevence a represe, spolupráce s bezpečnostními složkami a terénní sociální práce pomůžou zvýšit bezpečnost v Ústeckém kraji.

Zaměstnanost a podpora podnikání přináší regionu spokojenost

Ve funkci radního Ústeckého kraje jsem inicioval vznik Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a jsem předsedou jeho řídícího výboru. Za dva roky existence paktu se podařilo do Ústeckého kraje přinést stovky miliónů korun na řešení nezaměstnanosti, snížit počet lidí bez práce o šest tisíc a díky projektům vytvořit stovky pracovních míst. V letošním roce jsme se zaměřili na podporu mladých lidí, kteří jsou ohroženi širokým spektrem závislostí, mají nedostatečné vzdělání a nejsou v evidenci Úřadu práce ČR. Do budoucna je důležité zaměřit se také na oblast vzdělávání. Kvalifikace mladých lidí neodpovídá požadavkům zaměstnavatelů. Střední školy v kraji by měly pružně reagovat na požadavky trhu práce a nabízet mladým lidem takové obory, jejichž absolventi by našli v regionu uplatnění. Mým cílem je rovnováha v poptávce a nabídce na trhu práce, více dotací do projektů zaměstnanosti a podpora malého a středního podnikání, které zajistí více pracovních míst v kraji.

V Ústeckém kraji nesmí chybět kvalitní a dostupné sociální služby

V oblasti sociální problematiky se v Ústeckém kraji zásadně změnila koncepce. Vytvořili jsme dlouhodobou Strategii sociálních služeb Ústeckého kraje, na malé projekty sociálních služeb jsme navýšili dotace o pět miliónů korun. Podařilo se vypracovat a schválit koncepci protidrogové problematiky a zajistit její financování. Zaměřili jsme se na prorodinné aktivity a pozornost věnovali také seniorům. Připravili jsme fungující systém dotací na sociální služby. Do sociálních služeb v kraji zapojujeme neziskové organizace, stejně jako města. Sociální služby musí být propojením iniciativ státní správy, samosprávy a neziskového sektoru. Jen při jejich vzájemné dobré spolupráci může vše fungovat. Dostupné kvalitní sociální služby pro všechny, kteří je potřebují, to je můj cíl pro Ústecký kraj, na kterém chci dál intenzivně pracovat.