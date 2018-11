Na krajském úřadu proběhl nábor dárců kostní dřeně

konferenčním sále, kde obvykle zasedá a rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje, rozhodlo celkem 18 mladých lidí, že dá někomu naději na život. Vstoupili do registru dárců kostní dřeně. Podobný nábor dárců proběhl na úřadu již potřetí, letos poprvé byl otevřen i pro veřejnost.

„Jsme velmi rádi, že k nám na úřad dorazilo tolik mladých lidí. Nábor se zde uskutečnil už potřetí a určitě v tomto chceme pokračovat i do budoucna. Sama již se do registru zapsat nemohu, tak chci pomáhat, alespoň takto,“ řekla Edita Dvořáková z odboru kanceláře ředitele, který akci zorganizoval ve spolupráci s doktorkou Klárou Váchovou z ústeckého Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a.s.

V České republice onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých osob i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se jeho dárce kostní dřeně nenajde. Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat.

Pokud jste nábor nestihli, a chtěli byste se do registru zapsat, přihlášku naleznete na http://www.kostnidren.cz/formulare/prihlaska. Zvážíte-li vstup do registru dobrovolných dárců, učiníte první, nejdůležitější krok. Zdaleka ne všichni, kteří se zaregistrují, budou v budoucnu k darování dřeně vyzváni. Pravděpodobnost není velká, přesto každý z přihlášených dává naději. Třeba nikdy nikdo nebude potřebovat transplantaci s krvinkami vašeho typu. Ale pokud by ji potřeboval, můžete právě vy být jediným člověkem na světě, kdo mu může pomoci v jeho návratu ke zdraví, k životu. Existuje snad větší dar člověka člověku?