Soud zamítl všechny stížnosti na volby v Mostě, primátor svolal ustavující zastupitelstvo

Úřadující primátor Mostu svolal nově zvolené zastupitele k ustavujícímu zastupitelstvu. V pondělí 5. listopadu Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl poslední ze čtyř podaných stížností na průběh komunálních voleb v Mostě.

Ke krajskému soudu dorazilo postupně pět stížností na volby. Necelý týden po vyhlášení výsledků voleb (12. října) podali dvě stížnosti čtyři občané – Petr Bažo, František Nistor, Radek Šváb a Roman Šváb. O tři dny později (16.října) dorazila stížnost od hnutí Občané městu, město Občanům, které se v říjnových volbách neprosadilo, když získalo pouhých 1,03 procenta hlasů. Poslední, čtvrtou stížnost na volby podal 17. října lídr Hnutí za zrovnoprávnění maminek František Kačer. V konečném součtu volebních hlasů získalo hnutí 0,69 procent.

Most je posledním městem okresu, které ještě nemá vládu. Mělo by se tak stát ve čtvrtek 20. listopadu ve velké zasedací místnosti magistrátu. Ve 13 hodin zde totiž začne první povolební zastupitelstvo, na kterém složí noví členové zastupitelstva slavnostní slib. Určí se funkce, pro které budou zastupitelé dlouhodobě uvolněni, schválí se počet náměstků primátora, včetně rozdělení jejich kompetencí a určí se počet radních. Asi nejočekávanějším bodem programu je volba primátora či primátorky, jejich náměstků a radních. V tento den se také zřídí finanční a kontrolní výbor zastupitelstva a navrhne se výše odměn pro zastupitele, radní, členy výborů a komisí. Prostor pro dotazy občanů je tentokrát zařazený až na samotný závěr slavnostního zasedání.

Z kuloárů místní politické scény zatím neprosakují žádné konkrétní informace, zda a které politické subjekty se domluvily na koalici, jak by měla nová vláda vypadat, natož kdo by měl usednout do primátorského křesla. Vše se odehrává v přísně střeženém stranickém zákulisí. Pokud tento trend bude pokračovat, zřejmě se budeme muset nechat překvapit až na ustavujícím zastupitelstvu.