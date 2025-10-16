Na Mostecku se hledají pěstouni

Mostecko hledá hostitele, kteří by byli ochotni zajistit dlouhodobý, individuální a bezpečný vztah s dětmi z dětských domovů. Stačí na odpoledne, na víkend nebo prázdniny. Důležitá je pravidelnost. Hostitelem nemusejí být jen manželské páry, ale i jednotlivci, dospělí s dětmi i bez.
Hostitelská péče je málo známá alternativa k náhradní rodinné péči. Na rozdíl od adopce či pěstounské péče ale dítě nepřichází do nového domova na každodenní bydlení. Jde o dlouhodobý a opakující se kontakt s dítětem z dětského domova, který funguje na bázi dobrovolnictví. Hostitelskou péči může nabízet rodina, pár i jednotlivec. Nedoporučuje se pro děti mladší 8 let.
Dítě v hostitelské péči má možnost navázat nový citový vztah, poznat nové vzory chování, zažít fungování běžné domácnosti a vztahů v rodině. Dítě dostane individuální pozornost, lásku, příležitosti zažít úspěchy a rozšíří se mu sociální zázemí.