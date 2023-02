Ve čtvrtek 16. února se v Městské knihovně v Mostě (MKM) můžete naučit jednoduše poznávat nejrůznější souhvězdí. Promítání s výkladem vám ukáže, že orientace na obloze není žádná věda.

Akce s názvem Nebojte se hvězd je určena dospělým a dětem od 7 let. Vstupné činí 60 korun, děti do 15 let zaplatí polovinu. Začátek je v 16:30 hodin.