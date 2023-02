Užujte si 10. února MALÝ ROCKOVÝ MOST v ROKÁČI VINOHRADY

Mostecký hudební spolek zve na šestý ročník hudebního festivalu MALÝ ROCKOVÝ MOST. V pátek 10. února večer, na pódiu mosteckého Rokáče Vinohrady vystoupí kapely DEVIANT, MODREJ KOHOUT, CUMBAL a SKLAP.

Teplická kapela DEVIANT má na kontě již dvě studiová alba. První album „Jsem to já“ vyšlo v roce 2017. K albu byly natočeny dva klipy: Deviant a Reklamy. Na podzim roku 2019 vyšlo druhé studiové album: Co bude dál…? Bohužel kapela neměla moc štěstí na zpěváky a krátce po natočení druhého alba museli kluci hledat nového frontmana. Na společném koncertu v mosteckém Rokáči Vinohrady, se seznámili s Luďkem Folkmanem, kde vystupoval s kapelou Velryba. Tehdy si zakládají člen kapely, basák Ondra Duda, řekl, že tenhle hlas by se mu v Deviantu líbil. I Luděk si tehdy řekl, že by spolupráce s Deviantem nemusela být špatná. O dva dny později se Luděk ozval na inzerát, slovo dalo slovo a po zkoušce už nebylo co řešit. Zkoušení a koncerty bohužel přerušil koronavirus, ale i tohle období nová sestava přežila. Během karantény začal Luďan plodit jednu novou písničku za druhou a jelikož Deviant má čerstvě natočenou desku a třetí desku plánuje za dva až tři roky, začal si pohrávat s myšlenkou druhé sólové desky, na které by mu Deviant mohl hostovat. Dohoda klapla a CD Vltava je toho prvním důkazem. Nový zpěvák do kapely zapadl, jak hlasem, tak osobností a humorem a zdá se, že by nynější sestava Deviantu mohla vydržet. Luděk Folkman – zpěv, Jirka „Black“ Černý – kytara, Kuba „Beroun“ Novák – kytara, Tomáš „Kovťák“ Kovtan – bicí a Ondra „Dederon“ Duda – basa.

Kapela CUMBAL vznikla na podzim 2009 a po domluvě Luďka Kočára a Pavla Políčka, kteří hráli společně ve skupině Kutloch. Luděk dotáhl do Cumbalu kytaristu Pavla Žďárského a Polda bubeníka Vlastu Fridricha, taktéž bubeníka Kutlochu. Toho po čase vystřídal mladý bubeník Lojzík Slapnička. Kapela se dohodla na vlastní tvorbě, ale nebrání se ani převzatým songům. Luděk Kočár – kytara, zpěv, Pavel „Babizna“ Žďárský – kytara, Polda Políček – basa, Petr „Lojzík“ Slapnička – bicí.

Děčínský SKLAP (na úvodní fotografii) zahraje v sestavě Zdeněk „Hrot’ák“ Horák – basa, zpěv, Václav Vlček – bicí, Jakub „Kubajs“ Cintula – kytara, zpěv, Jarda “ Spiky“ Kerda – kytara, zpěv a Petr Štrympl – zpěv.

Dále zahraje severočeská kapela MODREJ KOHOUT, kterou si jistě budete pamatovat z doby, kdy v ní působil Vláďa Šafránek. Nyní v pozměněné sestavě se zpěvákem Luďkem Folkmanem, dále Petr “ Gege“ Glöckner – sólová kytara, Luděk Kočár – kytara, Marián Benčič – basa a Tomáš Kovtan – bicí.

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz, uveďte jméno, datum koncertu a počet osob. Vstupenky si poté vyzvednete na místě v den konání koncertu od 18 do 19 hodin.