Občané varují – Romů přibývá, agrese sílí!

Nespokojení obyvatelé domů v lokalitě Stovek si opět přišli postěžovat na spolužití s nepřizpůsobivými. Upozornili na enormní nárůst Romů ve zdejších domech a bytech a jejich sílící agresivitu.

„Z celkových 174 bytů v blocích 95 a 96 pouze v 69 bytech bydlí skuteční majitelé. Sto pět bytů je pronajímáno,“ uvedl fakta občan. Pokud jde o romské rodiny, bydlí jich v uvedených blocích 26 ze skutečných majitelů a asi 80 v pronajímaných bytech. „Jejich počty neustále narůstají. K dnešku se dá odhadnout, že v sedmdesáti procentech bytů bydlí Romové. Obdobné je to i v okolních blocích,“ uvedl Mostečan a upozornil, že agrese vůči zdejším starousedlíkům ze strany Romů stále narůstá. „Řekli mně a mé manželce, ať se do ničeho nepleteme, že už je to zde stejně jejich a nenechají si do ničeho mluvit. Je prý nejvyšší čas, abychom se odstěhovali, že jim překážíme,“ tvrdil občan.

Zastupitelům přiblížil, jak fungují ve Stovkách bezpečnostní opatření, která tu město zavedlo. Například posílený úklid, častější pochůzky strážníků apod. „Před výlohami sedí kolem deseti až dvaceti Romů a okolo nich tlupy dalších. Vydrží tu celé dny a hodiny hlasitě halekat a pokřikovat. Hází odpadky do dvorků, znečišťují chodníky. Ukládají nábytek vedle kontejnerů… I když technické služby pravidelně oblast uklízí, nepořádek se tu nakupí během pár hodin. Průjezd je celý znečištěný a pomočený…,“ popsal dále Mostečan a kritizoval, že nepomáhá ani protivysedávací vyhláška. „Přesto, že existuje vyhláška o tom, kde se nesmí sedět, Romové si často přinesou stoly a židle a udělají si shromáždění na trávě u dvorů,“ uvedl senior.

Pomohla by stálá služba a bezdlužnost

Obyvatelé Stovek navrhli městu vytvořit stálé skupiny strážníků, kteří by spolupracovali s předsedy jednotlivých domů. Kromě přestupků, které zachytí strážníci při svých obchůzkách, by tito strážníci monitorovali kamerový systém, vyhodnotili přestupky zachycené kamerami a v součinnosti s předsedy bytových družstev by také věděli, kdo přestupky způsobil. „Zjistil jsem, že většina uložených pokut a sankcí za přestupky se nesplácí. Je ale možné vedle intenzivního přestupkového řízení vytvořit vazbu mezi získáním příspěvku na byt jen za předpokladu, že dotyčný nemá žádný dluh v přestupkovém řízení. Tuto skutečnost by museli prokazovat potvrzením od magistrátu. Pokud by se to podařilo, pak by se situace jistě zlepšila,“ navrhoval občan. Ten mimo jiné také podotkl, že mapování, které probíhá, bude neúčinné. „Není to řešení. Má jen informační charakter. Často mohou být uvedeny nepravdivé údaje a stejně závěr nepřinese žádné kroky, které by situaci zlepšily,“ dodal muž skepticky.