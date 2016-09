Odpočaté zastupitelstvo: přestřelky a politické půtky

Zastupitelé města Mostu se 22. září sešli po prázdninovém odpočinku na svém 13. zasedání po tříměsíční přestávce. Politici jednali jako obvykle až do večerních hodin. Ani tentokrát se rokování neobešlo bez názorových přestřelek a politických půtek.

Politici v rámci svého programu nominovali radní a zastupitelku Vendulku Balášovou do představenstva společnosti Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a to za odstoupivšího člena představenstva Karla Beneše. Hlasováním prošla aktualizace Zásad investičních pobídek. Na vědomí vzali Strategický plán rozvoje města do roku 2020, který obsahuje pět hlavních pilířů: Hospodářský rozvoj a urbanismus, Kvalitní, bezpečná a udržitelná doprava a infrastruktura města, Bezpečnost, vzdělání a sociální stabilita, Kvalitní životní prostředí a Moderní veřejná správa a město atraktivní pro návštěvníky.

Dotace většinou prošly

Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Sestřičky, s.r.o. a to ve výši 39 tisíc korun na projekt Terénní pečovatelské služby v roce 2016. Pomoc je určena zejména starším a nemohoucím lidem, kteří se nezvládnou starat sami o sebe a o svou domácnost. Dále také zvedli ruku pro poskytnutí věcného daru výpočetní techniky v hodnotě více než 35 tisíc korun Mosteckému fotbalovému klubu. Na protinávrh radního Zdeňka Brabce (ČSSD) schválili dotaci ve výši tří milionů korun HaK Clubu Baník Most s.r.o. na činnost hokejového klubu. Zastupitelé se naopak neshodli na vrácení dotace na odclonění průmyslové zóny Joseph. Materiál byl nakonec stažen z projednávání.

Prodej pozemků v Josephu

Politici zvedli ruku pro prodej pozemků v průmyslové zóně Joseph společnosti Feintool International Holding AG pro výstavbu závodu na výrobu strojů a zařízení v oblasti jemného řezání v oblasti automotive a dále také prodej pozemků v Josephu společnosti AccuMetal s.r.o. pro vybudování závodu na výrobu plechových nosičů bateriových článků a dalších výrobků z oceli.

Hospodaření s přebytkem

Na vědomí vzali také hospodaření města k prvnímu pololetí 2016 a to s přebytkem ve výši 146 196 tisíc korun, vlastními příjmy včetně fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu ve výši 531 941 tisíc korun, přijatých dotací ve výši 64 700 tisíc korun, běžných výdajů ve výši 427 155 tisíc korun a kapitálových výdajů ve výši 23 290 tisíc korun.

Cena města Mostu pro nikoho

Největší dohady vznikly při projednávání návrhu na udělení Ceny města Mostu za rok 2015. Tu navrhovali radní udělit Zdeňku Tarantovi, předsedovi astronomické společnosti v Mostě. Protože se jednotlivé poslanecké kluby nemohly na kandidátech shodnout, vyhlásil primátor dohodovací řízení a pětiminutovou přestávku. Nakonec vše skončilo fiaskem a zastupitelé se nakonec shodli, že Cena města Mostu pro rok 2015 nebude udělena nikomu.

Když se za pultíkem čertí občané…

Hluk z autodromu, špatné parkování a černá skládka. To byla témata, o kterých na zastupitelstvu diskutovali občané.

Občané Souše si stěžovali na překračování povolených limitů hluku a požadovali urychlení protihlukových opatření ze strany autodromu. Jedním z nich je i vydání nové „protihlukové“ vyhlášky. „Již třetí měření Krajské hygienické stanice prokázalo, že autodrom překračuje zákonné limity hluku. A protože zákon platí pro všechny, vyzýváme vás ke spolupráci nejen s autodromem, ale také se spolkem ZDRAVÍ PRO MOST,“ žádali po zastupitelích občané. Ti mimo jiné poukazovali i na další problémy spojené s autodromem. „Nejde jen o hluk. Zákazníci a návštěvníci při příjezdu a odjezdu na závodní okruh nedodržují ani platné zákony a předpisy týkající se například dopravního značení. Přijedou a parkují nám před vjezdy do domů, kam se my pak nedostaneme. Sice tu mají parkoviště, ale když se sem nevejdou, parkují všude okolo,“ postěžoval si jeden z obyvatel. Kromě toho padla kritika i na nevyřešenou kanalizaci u autodromu. „Když je větší akce, splašky z autodromu se dostávají do dešťové kanalizace, odkud odtékají dál směrem do řeky Bíliny, a když je delší sucho a klesne hladina Matyldy, tak tečou i sem,“ kritizovali obyvatelé Souše. Ti také upozornili na černou skládku, která se vytvořila na parkovišti pod autodromem. „Vedle této skládky mají lidé své soukromé pozemky a není to pěkné, když tu musí žít vedle skládky. Bylo by dobré ji odstranit,“ požadovali občané.

DISKUSE OBČANŮ

Škola prof. Matějčka ohrožena

O podporu ředitelky Základní školy profesora Zdeňka Matějčka Hany Ajmové ze strany města Mostu žádal v diskusi provozovatel jedné mostecké restaurace. „Považuji za důležité sdělit, jak je potřebné zachování financování školy prof. Zd. Matějčka. Tuto školu zakládala paní Ajmová v roce 1992. Škola je financována z prostředků Ústeckého kraje. Nyní, kdy nový školský zákon navrhl jakousi inkluzi, tedy začlenění dětí s hendikepy, je tato škola velmi ohrožena tím, že by se sem finančních prostředků z Ústeckého kraje nedostávalo. Myslím, že by paní Ajmová a její tým měl dostat šanci obhájit své cíle a myšlenky,“ je přesvědčen Mostečan.

Spalovnu lidé nechtějí

Diskuse občanů se točila také kolem chystané spalovny odpadů na Mostecku. Obyvatelé chtěli znát postoj města k tomuto projektu. Zároveň upozornili na rizika spojená se stavbou spalovny. „Vedle dalšího emisního zatížení pro oblast Mostecka považuji za závažnou především veřejnou podporu soukromého objektu z prostředků EU. Soukromá firma bude čerpat milionové dotace na výstavbu spalovny, tedy peníze z našich daní. Navíc se obce včetně Mostu stanou závislé na tomto provozu, který bude určovat ceny za spálený odpad. Spalovna tak bude zcela mimo veřejnou kontrolu a veškerý zisk, který by mohl plynout do rozpočtu města (tak jako je to v případě spalovny v Plzni), poteče do rukou soukromé firmy,“ upozornil Mostečan. Na příspěvek reagovala zastupitelka za ANO Berenika Peštová. „Komořany nedostanou žádnou dotaci od ministerstva životního prostředí, která by měla být určena na spalovnu. Evropská komise nám totiž nic takového neschválila. Máme jisté podmínky, které musíme splnit a pokud tomu tak nebude, žádné dotace do spaloven nepůjdou,“ podotkla.

Na vyhlášky pokaždé jiný metr

Kritiku ze strany obyvatel Mostu si zastupitelé vyslechli i v případě dodržování a fungování obecně závazných vyhlášek. Například vyhlášky, týkající se volného pohybu psů. Stejně tak se prý se nedodržuje ani vyhláška o ukládání objemných předmětů u kontejnerů. „Vypadá to tu jako na skládce. I když se mi podařilo nedávno zavolat na nepořádné spoluobčany městskou policii, dopadlo to tak, že ti lidé možná dostali nějakou pokutu, ale na úklidu jsme se podíleli my společně s technickými službami,“ stěžoval si obyvatel z okolí Stovky. Nejvíce ho ale i řadu dalších občanů trápí porušování teprve nedávno vydané „protivysedávací“ vyhlášky. „Když se podíváte od Prioru směrem ke sportovní hale, pravidelně v teplých dnech jsou lavičky obsazené. Všude na nich je jídlo a alkohol. Už tu akorát chybí gril a muzika,“ popsal situaci občan a apeloval na zastupitele: „Nikde není vidět žádný pohyb, že by se porušování vymáhalo, a potom, když si například dvě dámy sednou na Skupovce, tak k nim okamžitě přiběhnou strážníci a dojde k lustraci. Tvrdilo se, že se k tomu bude přistupovat citlivě, ale není tomu tak. Některé zóny se absolutně přehlíží. Pokud se nebude měřit všude stejným metrem, tak jsou vyhlášky zbytečné.“

U kostela centrum turismu

S nápadem udělat u kostela centrum turistického ruchu přišel Mostečan Martin Domín. „Děkanský kostel bude příští rok slavit pětisté výročí od položení základního kamene. Myslím si, že jako město byste měli využít tento potenciál takovým způsobem, aby se využil turistický ruch naplno. Je to ojedinělá památka, která nemá obdoby nejen v Evropě, ale v celém světě, a to nejen architekturou, ale i komplikovaným přesunem. Byl bych rád, kdyby se rada města a zastupitelstvo nezamyslelo nad tím, jak toto využít a jak z kostela udělat centrum turistického ruchu. Ten potenciál stavba určitě má,“ obrátil se na zastupitele zaměstnanec národního památkového ústavu. Ten mimo jiné navrhoval, zda by město nevyčlenilo peníze z rozpočtu na propagaci kostela a jeho výročí. „Mělo by to být celoroční akcí. Nejen jednorázovou záležitostí,“ podotkl Martin Domín. Na jeho návrh reagoval primátor Jan Paparega: „Jsme si vědomi výročí kostela v Mostě. Počítáme s tím, že jej patřičně zpropagujeme. S touto akcí počítáme v rozpočtu na rok 2017.“

INTERPELACE A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Vražda jeptišek

Zastupitelku za SMM Hana Jeníčkovou zajímalo, kde bude viset obraz Vražda jeptišek. Zda to bude původně zvažované místo na magistrátu, nebo bude obraz umístěn v jiných prostorách. „Jednáme s ředitelem muzea, protože obraz by měl být vystaven a poté umístěn nastálo v muzeu,“ odpověděl primátor Jan Paparega.

Prostory pro soukromé školy trnem v oku

Hana Jeníčková také vyzvala vedení města, aby se nepronajímaly prostory městských objektů pro účely nově vznikajících soukromých škol v Mostě. „Rada udělila souhlas s podnájmem soukromé mateřské a základní školy Spirála v budově bývalé 13. základní školy. Středisko volného času by zas měla využívat soukromá škola Optima. Nejde mi dohromady, proč by měly být prostory soukromých škol využívány v našich objektech,“ podivovala se zastupitelka. „Plně se ztotožňuji s názorem rady, že nechce bránit v podnikání, nicméně upozorňujete, že základních škol je v Mostě dostatek a volných kapacit přes jeden tisíc míst. Ať si najdou tyto soukromé subjekty volné prostory mimo objekty města,“ apelovala Hana Jeníčková.

Park Střed jen pro Romy?

Na projekt rekonstrukce parku Střed se dotazovala zastupitelka za SMM Blanka Nešporová. Zajímalo ji, proč město oslovilo pouze pražské firmy. „Chtěli jsme mít projekt zpracovaný kvalitně a společností, která bude mít s podobnými projekty už zkušenosti. Projekt přijde na 2, 7 milionu bez daně,“ uvedl primátor Jan Paparega. Zastupitelka chtěla také vědět, jak bude po rekonstrukci park zabezpečen. „Obávám se, že v této lokalitě bude problém s tím, že Romové a nepřizpůsobiví od Stovek se budou přesunovat právě do tohoto parku. Jak zabráníme tomu, aby se to tu neničilo?“ ptala se. Primátor připustil, že si město toto riziko uvědomuje. „Projekt už počítá s instalováním prvků, které by měly být nadmíru odolné. Zvažujme zabezpečení i ve spolupráci s MP. Jednou z variant je také oplocení. Nicméně je to velmi nákladná varianta,“ podotkl první muž města a připomněl, že například oplocení Benediktu vyšlo v minulosti na zhruba patnáct milionů korun. „Jde také o to, že maminky, které tam bydlí, mají oprávněné obavy a s dětmi do parku chodit nebudou. Budou tu jen tito problematičtí lidé,“ dodala ještě Blanka Nešporová.

Za kolik skládkování?

Za kolik město Most skládkuje prostřednictvím technických služeb, se opakovaně dotazoval zastupitel Jan Syrový (SMM). „Je to obchodní tajemství, které se nebráním sdělit zastupitelům, a proto odpovím písemně,“ reagoval ředitel Technických služeb Most Karel Mutinský.

Zakázky pro cizí firmy

Jana Syrového zajímala veřejná zakázka na opravu sociálního zařízení Městské policie Most. „Proč neviselo výběrové řízení na internetu, aby se mohly přihlásit všechny firmy, nejen tyto předem vybrané?“ ptal se a podotkl: „Určitě tu nebyla časová tíseň. Oprava sociálek není zakázka, která vyžaduje jinou specializaci, než by měly ostatní firmy. Když už tedy oslovujeme firmy napřímo, proč to nejsou firmy mostecké…“ Primátor mu vysvětlil, že se jednalo o havarijní stav. „Když se dříve budova opravovala, jaksi se pozapomnělo na stupačky a rozvody. Proto se na to spěchalo,“ uvedl Jan Paparega. S jeho vysvětlením se ale Jan Syrový nespokojil: „Čtrnáct dnů, když by to viselo na internetu, by se už nezbláznilo.“ Výběr mimomosteckých firem pro veřejné zakázky kritizovala také jeho stranická kolegyně Irena Čapková: „Opravu na 14. ZŠ jste zadali bílinské firmě. Proč Bílina? Jedná se o práce za více než 600 tisíc korun…“

Ředitel autodromu reaguje na stížnosti občanů

Na posledním jednání mosteckého zastupitelstva byl v rámci diskuse občanů terčem kritiky mostecký autodrom a to nejen kvůli hluku. Diskutující si stěžovali mimo jiné na splaškovou kanalizaci a na chování návštěvníků. Zakládají se tyto stížnosti na pravdě? Můžete to vysvětlit?

Odpovídá generální ředitel Autodromu Most a.s. Jiří Volovecký

„K údajným vytékajícím splaškům – Provozujeme jímky, které vyvážíme a na které máme platné tlakové zkoušky. Kanalizaci máme pouze na dešťovou vodu. Na základě oznámení řeší náš kanalizační systém příslušné orgány. Nemáme dosud žádnou informaci, že bychom nějakým způsobem okolní vody znečišťovali.

K údajným dopravním přestupkům návštěvníků autodromu – Dopravní přestupky jsou výhradně v gesci Policie ČR. Nicméně, co se týče dopravní obslužnosti, společnost AUTODROM MOST přijala již v minulosti opatření k eliminaci hustoty provozu na komunikaci vedoucí k autodromu. Už druhým rokem systém odbavení na bráně funguje tak, že fronty aut se netvoří. Spolupracujeme při řízení provozu s městskou policií i Policií ČR. Ze statistického průzkumu hustoty provozu na silnici vedoucí kolem areálu autodromu vyplývá, že z celkového počtu vozidel, která po silnici v obou směrech každodenně projedou, odbočí do našeho areálu zhruba jen desetina.

I tak chceme obyvatelům v našem okolí nadále ulevit. U nejnavštěvovanějších akcí jednáme o variantě parkování na odstavných plochách v okolí.

K protihlukovým opatřením – Máme zatím výsledky studie zpracované odbornou firmou i s posudkem nezávislého experta na životní prostředí. Na základě těchto podkladů jsme oslovili projektanta, aby vypracoval dokumentaci protihlukových opatření ke stavebnímu řízení. K dalšímu postupu se v pondělí 26. září sejdeme se zástupci ústecké krajské hygienické stanice a města Mostu.“

Jak se politici pohádali o Cenu města Mostu

Zastupitelé města se pohádali při schvalování návrhu na udělení Ceny města Mostu za rok 2015. Usnesení pro udělení ceny za rok 2015 nakonec nepřijali a cena proto udělena nebude.

Celkem na magistrát dorazilo od občanů sedm návrhů na udělení Ceny města Mostu za rok 2015. Školská a kulturní komise doporučila cenu dvěma uchazečům – dětskému pěveckému sdružení Korálek a jeho sbormistrům a také ředitelce páteřní školy Ústeckého kraje Janě Adamcové.

Rada města projednávala tři varianty na návrh udělení Ceny města Mostu. V prvním případě návrh komise, ve druhém udělení ceny Janě Adamcové. Třetí variantou pak bylo doporučení cenu města za rok 2015 neudělit. Nakonec ale radní zcela změnili stanovisko a zastupitelům doporučili ocenit předsedu Astronomické společnosti v Mostě Zdeňka Taranta. Konšelé tak reagovali na protinávrh radního Daniela Drtíka, který Zdeňka Taranta navrhl za poslanecký klub ODS.

Před schvalováním ceny města vypukla mezi zastupiteli názorová výměna. „Zaráží mě, že rada se ani neshodla na tom, co vzešlo z porady primátora a vznikl nový návrh na udělení ceny panu Tarantovi. To mě překvapuje,“ uvedl zastupitel za SMM Luboš Pitín a vznesl protinávrh, aby ceny byly uděleny jak Zdeňku Tarantovi, tak ředitelce Haně Ajmové. K protinávrhům se přidal i Jan Schiller za ANO. Ten navrhoval udělit cenu Zdeňku Tarantovi a ředitelce Janě Adamcové. Do diskuse se ale přidal zastupitel Miroslav Fencl (SMM). „Když to tak poslouchám, nebylo by lepší pravidla pro udělování ceny zrušit a vždy návrhy dávat až na zastupitelstvu, abychom se tady nemuseli dohadovat. Vždyť je to ostuda,“ je přesvědčen zastupitel. Náměstkyně primátora ho však ujistila, že veřejnost by měla mít prostor navrhovat kandidáty na cenu města Mostu. „Tak to ctěte, co dává veřejnost, prosím!“ reagoval Miroslav Fencl. Přidala se také Berenika Peštová: „Já si také myslím, že by veřejnost měla mít tuto možnost. Ta však na cenu města pana Taranta nenavrhla. Nebo snad ano?“ položila řečnickou otázku zastupitelka za ANO.

Luboš Pitín se následně svého protinávrhu vzdal a zastupitelé hlasovali pouze o protinávrhu Jana Schillera udělit cenu Zdeňku Tarantovi a Janě Adamcové. Ten hlasováním neprošel. Stejně tak politici smetli se stolu i původní návrh na udělení ceny pouze Zdeňku Tarantovi. Výsledek hlasování pak komentoval primátor Jan Paparega: „Cena města Mostu je z mého pohledu cenou mimořádnou, není tedy žádný důvod tuto cenu každoročně udělovat,“ konstatoval první muž města, který ještě vyhlásil krátké dohodovací řízení předsedů poslaneckých klubů, jehož výsledek o neudělení ceny se potvrdil.