Okružní křižovatka u Terezína se otevře už dříve

V pondělí 20. října 2025 bude zprovozněna okružní křižovatka u Terezína na silnici I/15, u obchodního areálu. Obnovený provoz nastane s předstihem – o 12 dnů oproti původnímu harmonogramu.
Uvedením křižovatky do provozu dříve se sníží dopravní obtíže v místě okružní křižovatky. Díky urychlení stavebních prací lze odstranit objízdné trasy a semafory.
Hlavním cílem stavby byla výměna asfaltového povrchu v celé šířce komunikace, obnova dopravního značení a oprava odvodnění.
Zhotovitelem prací je společnost HERKUL a.s., cena zakázky činí 4,116 mil. Kč bez DPH.